Llegó a Colo Colo como figura, perdió el puesto una vez más y lo revientan: “No lo formaron para ganar”

El entrenador Fernando Ortiz realizará cambios en su formación de cara a la revancha con Audax en la Copa Chile.

Colo Colo se juega el paso a los cuartos de final de la Copa Chile este viernes, cuando dispute la revancha de los octavos ante Audax Italiano en el estadio Nacional.

La serie entre albos y verdes está apretada, porque en la ida igualaron 0-0, por lo que el ganador del choque de esta noche se quedará con la clasificación de forma inmediata.

De cara al partido ante los itálicos el entrenador de Colo Colo, Fernández Ortiz, moverá el tablero en relación a su alineación titular en la ida, donde el gran perjudicado es Matías Fernández Cordero, quien una vez más perdió una oportunidad en el Cacique.

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Alejandro Hisis analiza el bajo rendimiento de Matías Fernández Cordero en Colo Colo

La situación de Fernández fue analizada por el ex jugador de Colo Colo Alejandro Hisis, quien cree que al lateral derecho le pesa no haber sido formado en el Monumental.

“El problema que tiene Matías Fernández es que no fue formado en Colo Colo. Es un chico que salió de Wanderers, hizo buenas campañas en Independiente del Valle y en Colo Colo no ha rendido. Jugar con la camiseta alba no es fácil. No es para cualquiera y rendir ahí es complejo”, dijo el Chino.

“El problema es que no conocía la idiosincrasia del club, no lo formaron para ganar todo, como se enseña a los niños en el Monumental, que no puedes perder con nadie. Eso no lo vivió y ahora lo sufre”, agregó.

Matías Fernández tuvo un bajo rendimiento ante Audax. Foto: Jonnathan Oyarzun/Photosport

Hisis asegura que jugar en el conjunto de Macul no es para cualquiera: “la camiseta de Colo Colo es diferente a la de otros equipos, pesa mucho. Puede haber tenido grandes campañas en el extranjero, pero jugar en Colo Colo es diferente”.

“Se le han dado varias oportunidades y no rinde. Le dan la chance de participar en la Copa Chile y pierde el puesto de inmediato. No rindió y no creo que eso cambie”, cerró.

Matías Fernández llegó a Colo Colo para reemplazar a Mauricio Isla y terminó perdiendo el puesto en el primer partido que jugó en enero pasado ante Deportes Limache. Apenas suma 843 minutos en toda la temporada.

En síntesis

Colo Colo enfrenta a Audax Italiano este viernes por octavos de la Copa Chile.

este viernes por octavos de la Copa Chile. Alejandro Hisis criticó a Matías Fernández por no formarse en el club albo.

por no formarse en el club albo. Matías Fernández suma solo 843 minutos esta temporada tras perder la titularidad en enero.

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¿Cuándo y a qué hora juega Colo Colo vs Audax Italiano por la Copa Chile?

El partido de ida por los octavos de final de la Copa Chile entre Audax Italiano y Colo Colo se jugará este martes 22 de septiembre, a partir de las 20:30 horas, en el estadio Nacional.