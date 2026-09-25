¿Mantiene la localía? La positiva noticia que recibe Cobreloa para la recta final de la Primera B

La denuncia sobre el Estadio Zorros del Desierto activó las alarmas en Calama. Edil descartó clausura del recinto para el final de temporada.

Comenzó la recta final de la Primera B. Empiezan a disputarse los últimos partidos y se define la Liga de Ascenso Caixun. Por lo mismo, toma una importante relevancia el partido pendiente entre Cobreloa y Santiago Wanderers de este sábado 26 de septiembre.

Los caturros son punteros con 44 unidades. Su único escolta justamente es el elenco que ahora dirige Mario Salas. Por lo que se espera una verdadera final en el Estadio Zorros del Desierto.

ver también Mario Salas recuerda a César Bravo antes del partidazo entre Cobreloa y Wanderers: “Son muy pocas cosas que mejorar”

Recinto que estuvo en duda por el informe de la Contraloría Regional de Antofagasta. El ente indicó que el recinto deportivo no contaba con “permiso de edificación vigente”. Por lo que su utilización estaba en duda.

Sin embargo, el Alcalde de Calama sacó la voz y recalcó que se podrá ocupar sin problemas, al menos hasta final de año. “No es efectivo que la contraloría haya señalado que hay que clausurar”, indicó el edil Eliecer Chamorro a Primera B Chile.

“Desconozco de dónde surgió esa información. Lo que hace el organismo es advertir que deben realizarse los trámites correspondientes y adoptar las medidas necesarias”, agregó. Por lo que Cobreloa no se moverá de su recinto y buscará abrochar el anhelado ascenso en su casa y con su gente.

¿Qué partidos le quedan a Cobreloa este 2026?

En la recta final de temporada a Cobreloa le restan al menos siete partidos. De los cuales seis son por la Primera B, y el restante por la Copa Chile ante Coquimbo Unido.

La recta final del 2026 comienza este sábado 26 de septiembre cuando reciba a Santiago Wanderers a las 15:00 horas en el Estadio Zorros del Desierto. Luego el elenco de Mario Salas será visitante ante Temuco el 3/10, frente a Coquimbo el 7/10, y Copiapó 11/10.

Ahora con el visto bueno momentáneo, también podrá hacer de local ante Recoleta el 18 de octubre y frente a Puerto Montt el 1 de noviembre. Ambos duelos por la Liga de Ascenso Caixun.