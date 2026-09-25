Cristián Leiva detecta un gran problema en los juveniles del fútbol chileno: “No van al colegio”

El ex entrenador de divisiones inferiores nacionales contó que existe una tendencia que afecta al desarrollo de los jugadores.

El fútbol chileno está estancado hace años. Un dato que ejemplifica lo mal que se encuentra, tiene relación con la selección nacional, que no clasifica a un Mundial desde Brasil 2014.

Uno de los problemas que tiene la Roja es que no hay “recambio”, debido a que las divisiones inferiores no han aportado nuevos nombres. De esta situación habla Cristián Leiva.

El Flaco, ex entrenador de las divisiones inferiores de la Selección, conversó con Cristian Basaure en el programa En La Lupa de RedGol, donde dejó en claro un inconveniente que le está pasando la cuenta a los nuevos futbolistas.

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Cristián Leiva y el problema de los juveniles del fútbol chileno

Leiva, que actualmente trabaja en el staff técnico de Víctor Rivero en Deportes Limache y lidera las fuerzas básicas del elenco tomatero, dijo que un problema con los juveniles es que no están yendo al colegio y pierden instrucción básica.

“Hoy en día los chicos no están yendo al colegio. A mí me ha tocado ver casos en Limache, Everton y lo que uno tiene cerca, es que los chicos están yendo a dar exámenes libres con 13 años”, empezó su explicación.

“Nosotros siempre estamos considerando en el primer equipo a jugadores jóvenes y ellos están con un nivel cognitivo bajo para lo que se necesita en el medio, para tener un entendimiento del fútbol profesional”, agregó.

Cristián Leiva apuntó a los padres como responsables en esta situación: “los chicos desde muy temprana edad, Sub 9, Sub 10, Sub 11, están sometidos a un régimen estricto de entrenamiento, sus padres eligen eso, y no están yendo al colegio. ¿Qué va a pasar con eso? Sólo un 2% de esos niños va a ser un jugador profesional”.

“Es feo comparar. A mí me ha tocado estar en Europa y es otra cultura, queda fea la comparación, es otra forma de vivir. Por eso ni quiero nombrar las cosas que se hacen en otros países, porque es otro lado, nosotros tenemos que adaptarnos a nuestra realidad. Pero hay que educar a los niños y a los padres”, cerró Leiva.

En síntesis

Cristián Leiva advirtió sobre el bajo nivel cognitivo de los futbolistas juveniles chilenos.

advirtió sobre el bajo nivel cognitivo de los futbolistas juveniles chilenos. El abandono escolar temprano afecta el entendimiento del fútbol profesional en jugadores jóvenes.

afecta el entendimiento del fútbol profesional en jugadores jóvenes. Solo el 2% de los niños que entrenan intensivamente lograrán ser futbolistas profesionales.