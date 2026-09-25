Universidad de Chile defendía con uñas y dientes la ventaja mínima ante Everton, pero todo cambió cuando antisociales provocaron la suspensión del encuentro. Fernando Gago no entendía nada.

El Romántico Viajero visitó a los Ruleros por la ida de los octavos de final de la Copa Chile. En un muy disputado duelo, lo ganaban por 1-0 con anotación de Juan Martín Lucero. Hasta ahí todo normal, hasta que restando 7 minutos del tiempo regular se desató el escándalo.

La reacción de Fernando Gago

Desde la hinchada de Universidad de Chile comenzaron a lanzar fuegos artificiales en el minuto 83. La situación se transformó en peligrosa para los jugadores de ambos equipos, ya que mucha de la pirotecnia comenzó a caer en la cancha, arriesgando la integridad de los planteles.

Piero Maza, árbitro del partido, decidió rápidamente hacer ingresar a los futbolistas a camarines. Si bien en un inicio el mismo juez dijo que se reanudaría el encuentro, finalmente por decisión de las autoridades y por el peligro todavía existente, finalmente se suspendió.

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Si bien la violencia nunca es justificada, lo ocurrido en Viña del Mar parecía no tener provocación alguna. El partido se había llevado por márgenes normales y resultaba inexplicable saber por qué decidieron cometer estos desmanes. Quien tampoco entendía nada era Fernando Gago.

En los túneles del Estadio Sausalito, Pintita caminaba de un lado a otro tal como se puede ver en las imágenes de RedGol. El argentino estaba visiblemente molesto y no es para menos. Su equipo estaba consiguiendo un triunfo muy importante, quedaba en buen escenario para el choque de vuelta, pero ahora todo está en duda.

Por ahora no hay mayor claridad de qué sucederá. El choque de vuelta estaba agendado para el próximo domingo 27 de septiembre en el Estadio Nacional, pero sin que termine o se decida el resultado de la ida, es imposible que se juegue. Otro capítulo triste del fútbol chileno.