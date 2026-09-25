Tras incidentes entre Everton vs U de Chile: El escenario que toma fuerza para definir partido de ida por Copa Chile

El encuentro fue suspendido al minuto 82 por los elementos de animación que pusieron en riesgo a jugadores e hinchas en el Estadio Sausalito.

Sigue la polémica por el partido entre Everton y Universidad de Chile. El encuentro por Copa Chile en el Estadio Sausalito terminó de la peor forma: al minuto 82 se tuvo que suspender por la caída de elementos de animación dentro de la cancha y en las tribunas.

Lo que finalmente puso en riesgo tanto a jugadores como hinchas. Si hasta en el sector Pacífico se registró un amago de incendio producto de una de las bengalas que cayó en el sector.

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“El delegado regional y carabineros nos dijeron que no están las condiciones par jugar. Hubo riesgo en la cancha para jugadores y espectadores”, agregó Piero Maza.

Por lo que ahora resta definir qué pasará con los ocho minutos pendientes, más el tiempo adicional que tenía planeado el árbitro FIFA. El marcador está a favor de los azules por 1-0 con anotación de Juan Martín Lucero.

¿Qué pasará con la definición del Everton vs U de Chile?

Ahora el último expediente ocurrió entre Coquimbo Unido y Huachipato. El partido en el Sánchez Rumoroso se suspendió por la caída de elementos de animación y que afectaron al portero Christopher Bravo. En total fueron 22 minutos los pendientes.

El tema que ahora el tiempo es menor entre Everton y Universidad de Chile. Sin embargo, prevalece la postura de terminar el partido en cancha. Lo que sería a puertas cerradas y en recinto neutral. Las opciones son viernes y sábado.

Pero esto podría modificar la revancha para el domingo 27 de septiembre que ya está programado para las 17:30 horas en el Estadio Nacional.

En resumen:

Partido por Copa Chile entre Everton y Universidad de Chile fue suspendido por incidentes

Este viernes se define qué pasará con los últimos 8 minutos de partido. La opción que toma fuerza es terminarlo en cancha neutral.

El marcador es 1-0 a favor de Universidad de Chile por tanto de Juan Martín Lucero