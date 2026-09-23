Desde el organismo detectaron graves infracciones cometidas por el municipio de Calama hace 10 años y ordena el desalojo inmediato del recinto. ¿Podrán jugar este sábado?

A tres días de que Cobreloa juegue la “final” de Primera B por el primer puesto ante Santiago Wanderers, el cuadro loíno corre serio riesgo de quedarse sin estadio para disputar este encuentro, todo por orden de la Contraloría Regional de Antofagasta.

Según reporta El Mercurio de Calama, la entidad fiscalizadora del Estado exige la clausura y desalojo del Estadio Zorros del Desierto, a raíz de múltiples infracciones a la Ley General de Urbanismo y Construcción (LGUC) cometidas por el municipio desde el 2016 hasta la fecha .

Lo que denuncia Contraloría es que se hace uso del recinto para los partidos de Cobreloa y otros equipos durante 10 años “sin contar con permiso de edificación vigente, ni con una recepción definitiva que habilite su utilización“.

Por lo mismo, el organismo ordena a la Municipalidad de Calama “abstenerse de autorizar o permitir la autorización de recintos municipales que no cuenten previamente con el permiso de edificación y recepción definitiva”, lo que obligaría a suspender la definición ante Wanderers de este sábado.

Imagen: El Mercurio de Calama

¿Qué pasará con la localía de Cobreloa?

Según indica el medio En la Línea, Contraloría ordenó a la autoridad comunal “regularizar la situación urbanística del recinto y comunicar, dentro de un plazo de 30 días hábiles desde la recepción del informe, las medidas adoptadas”, mientras tanto “deberán acreditar las acciones implementadas respecto de su utilización“.

Horas antes de la aparición de este informe, las autoridades provinciales de El Loa y dirigentes de Cobreloa llegaron a un acuerdo para el aumento de medidas de seguridad en el recinto para sus próximos encuentros como local, lo que incluiría el duelo con Wanderers.

Por lo pronto, a falta de un pronunciamiento oficial por parte del cuadro loíno, el encuentro correspondiente a la jornada 26 de Primera B se va a jugar en tiempo y forma, tal como ocurrió la noche de este martes en la derrota por 1-2 ante Coquimbo Unido por Copa Chile.

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En síntesis