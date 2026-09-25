Desde la dirigencia de los Ruleteros insisten que deben avanzar a cuartos de final de la Copa Chile.

El suspendido partido entre Universidad de Chile y Everton ahora se juega en la ANFP. Los de Viña del Mar tienen clara la película e intentar ser el equipo que avancen.

Cuando el Romántico Viajero ganaba por 1-0 con gol de Juan Martín Lucero, la barra azul comenzó a lanzar fuegos artificiales que pusieron en peligro a los jugadores de ambos equipos. Por esta razón, el juez Piero Maza debió suspender el duelo a los 83 minutos.

La postura de Everton

Hay dos temas en el aire ahora: qué pasará con los minutos restantes y cuáles serán las sanciones. En Universidad de Chile se defienden que no eran los organizadores del evento, mientras en Everton apuntan a que fueron los visitantes quienes provocaron los desmanes. Por lo anterior, en Viña quieren ser declarados como ganadores de la serie.

“Esto no tiene que ver con una ventaja deportiva. Pareciera que uno quiere ganar fuera de la cancha, pero no es así. Esto tiene que ver con un tema estrictamente de seguridad”, indicó Rodrigo Robles, gerente general de Everton, a Radio ADN.

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“Tras lo que ocurrió anoche, no tenemos ninguna seguridad de que no volverá a ocurrir este domingo. Es altamente probable“, remarcó el directivo. El problema es que el duelo de vuelta se debe disputar el próximo domingo 27 de septiembre, por lo que no hay mucho tiempo para tomar decisiones.

“Dada la afectación que tuvieron los jugadores de ambos equipos, los cuerpos técnicos y las personas que asistieron al estadio anoche, no nos sentimos con la seguridad de exponer a todo este grupo de profesionales en una instancia como la que viene“, insistió el gerente general de Everton.

Maximiliano Guerrero casi es alcanzado por la bengala lanzada por hinchas de la U. Imagen: Photosport

Rodrigo Robles aseguró que se debe tomar una sanción ejemplar para desterrar este tipo de situaciones. Desde su punto de vista, esta debe ser la clasificación de Everton y la eliminación de Universidad de Chile. “Tiene que haber una sanción que intente desincentivar a estas personas para que no ocurran agresiones a la cancha y las tribunas“, cerró.