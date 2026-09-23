El rapidísimo atacante de los Piratas fue figura ante los loínos con apenas 15 minutos en la cancha del Zorros del Desierto y quedó muy impresionado por este wing izquierdo de 18 años.

A Cristián Zavala le bastaron 15 minutos para ser la figura del partido que Coquimbo Unido le ganó a Cobreloa en el estadio Zorros del Desierto por la ida de los octavos de final en la Copa Chile. El rapidísimo atacante reemplazó a Gino Alfaro bien adentrado el segundo tiempo.

Y en ese poco tiempo que dispuso, Zavala se erigió como futbolista destacado tras el centro que le puso a Ythans Blanco, autor del segundo tanto de los Piratas. Aunque algunos sitios estadísticos marcaron la conquista como un autogol de Benjamín Gaete.

En ese contexto, Zavala se mostró feliz por la victoria del equipo adiestrado por Hernán Caputto sobre la escuadra de Mario Salas, quien tuvo su debut en el cuadro naranja. “Me sentí muy cómodo, es un estadio muy lindo para jugar”, aseguró a TNT Sports el exjugador de Colo Colo sobre el Zorros del Desierto.

Coquimbo Unido celebra el 2-1 ante Cobreloa en Calama. (Pedro Tapia/Photosport).

“Hay ambiente de fútbol que se escucha. Es un equipo grande contra el que jugamos. Es lindo jugar así”, manifestó el puentealtino, quien quedó muy esperanzado por el nivel de los más jóvenes que vieron acción en Calama. Tanto los propios como los ajenos.

Zavala aseveró que “se vio reflejado que nuestros muchachos y los de ellos, el puntero izquierdo es muy bueno. Tienen condiciones para rendir”. El “15” de los aurinegros se refería a Yastin Navarro, una de las promesas de la siempre prolífica cantera loína.

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Cristián Zavala felicita a los jóvenes de Cobreloa y de Coquimbo Unido

Para Cristián Zavala, este partido que Coquimbo Unido le ganó casi sobre la hora a Cobreloa fue un buen impulso para las promesas de ambos equipos. Por ejemplo, los Piratas tuvieron en cancha al defensor central Joshua Arancibia. Y al delantero Dixon Pereira.

El gol de Ythans Blanco ante Cobreloa en Calama. (Pedro Tapia/Photosport).

Por el lado de los loínos, Camilo Orellana de 17 años fue el autor del gol que significó el transitorio empate. Anticipó muy bien a Manuel Fernández y definió con un remate imposible para el portero Gonzalo Flores. Otro que sumó minutos fue Agustín Quezada. “Feliz por los nuestros y los de ellos”, aseguró Cristián Zavala.

“Será un partido totalmente distinto, era difícil venir acá a jugar con la altura. Pero allá también será difícil. Respetamos al rival y al técnico, ha hecho las cosas muy bien”, apuntó el rapidísimo exatacante de Curicó Unido y Deportes Melipilla, quien aludió positivamente a Mario Salas.

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