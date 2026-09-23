Las semifinales de ARUSA hacen vibrar a los fanáticos del rugby chileno

ARUSA confirmó la programación de las semifinales del torneo: se jugarán en el Old Georgian Club de Chicureo.

ARUSA, el torneo más importante de Rugby del país, comienza su fase final en la búsqueda del mejor quince de la temporada 2026, donde cuatro de los equipos con más historia y tradición de la ovalada llegan a las semifinales del Itaú Top 10 by Entel

Recordar que esta competencia aporta en la actualidad más del 80% de los jugadores de los cóndores los que salen desde los clubes que integran ARUSA (Asociación de Rugby de Santiago).

COBS, Old Boys, Old Reds y PWCC —cuatro clubes con más de un siglo de rugby combinado entre sus historias— se enfrentarán el 26 y 27 de septiembre por un cupo en la gran final del rugby de ARUSA en las canchas del Old Georgian Club en Chicureo.

COBS estará en semis de ARUSA

Las semifinales de ARUSA se confirman

ARUSA confirmó la programación de las semifinales del torneo Itaú Top 10 by Entel, la máxima categoría del rugby nacional las que se desarrollarán de la siguiente manera:

Semifinal 1: Sábado 26 de septiembre, 17:30 horas COBS (Craighouse Old Boys) vs. PWCC (Prince of Wales Country Club).

Sábado 26 de septiembre, 17:30 horas COBS (Craighouse Old Boys) vs. PWCC (Prince of Wales Country Club). Semifinal 2: Domingo 27 de septiembre, 17:30 horas Old Boys (Old Grangonian Club) vs. Old Reds.

Ambos encuentros se jugarán en el Old Georgian Club en Chicureo, y las entradas para asistir a los dos días de semifinales ya están disponibles en Ticketpro.cl.

ver también Chile y Uruguay dan vergüenza con batalla campal en inicio de Americas Rugby Championship

El campeonato de la Asociación de Rugby de Santiago (ARUSA) entra en su etapa decisiva. En ese contexto y, a pocos días de disputarse las semifinales (26 y 27 de septiembre) y la definición del título (3 y 4 de octubre), Banco Itaú Chile y ARUSA oficializaron una alianza estratégica por tres años. La iniciativa, que comenzó a operar en junio, busca fortalecer la proyección y el desarrollo de las principales competencias organizadas por la entidad deportiva.

De esta manera, la institución financiera se suma como auspiciador principal del Campeonato Itaú Top 10, del circuito Seven Banco Itaú y de la Copa Itaú —disputada entre COBS, Old Boys y Old Macks—. Estas competencias reúnen a clubes y comunidades de diversos puntos del país en torno a una disciplina en constante expansión.

El acuerdo contempla una presencia activa en torneos, festivales y actividades de la asociación, con el objetivo de enriquecer la experiencia de los fanáticos y acercar los hitos más importantes de la temporada a la comunidad del rugby y a los clientes de la entidad.

“Estamos muy contentos de iniciar esta alianza con ARUSA y acercarnos a una comunidad que comparte valores como la perseverancia, el trabajo en equipo y la disciplina. Queremos que esta alianza nos permita generar nuevas experiencias para nuestros clientes y acercarlos a los principales hitos de una disciplina que viene creciendo en Chile”, señaló Guillermo Birrell, gerente de Grandes Empresas e Instituciones de Banco Itaú Chile.

Por su parte, Dalivor Franulic, gerente General de Arusa, afirmó que “esta alianza representa una gran oportunidad para seguir fortaleciendo nuestras competencias y continuar acercando el rugby a más personas. Estamos convencidos de que el trabajo conjunto con Itaú contribuirá a la proyección y visibilidad de este deporte durante los próximos años.”

Actualmente, ARUSA reúne a 40 instituciones asociadas y una comunidad cercana a las 18.000 personas, considerando jugadores, jugadoras, comunidades y familias vinculadas al rugby. A través de sus distintas competencias y actividades, la organización cumple un rol fundamental en el desarrollo de este deporte, promoviendo instancias de formación, competencia y encuentro para miles de personas cada temporada.

Con esta alianza, Banco Itaú acompañará durante los próximos tres años las principales competencias y actividades de ARUSA, generando nuevas instancias de encuentro con la comunidad del rugby y experiencias para sus clientes en torno a esta disciplina.