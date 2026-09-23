Mario Salas asegura que no pondrá en riesgo la posibilidad del ascenso, por lo que la revancha ante Coquimbo en Copa Chile no es prioridad.

Cobreloa perdió 2-1 en Calama contra Coquimbo en los octavos de final de Copa Chile y no parece tener mucho deseo de darlo vuelta, en la revancha del 7 de octubre.

Así al menos lo dejó claro Mario Salas, el DT que debutó en la banca loína. “Lo más importante es el Campeonato Nacional. Yo no puedo poner en jaque ese campeonato y no lo voy a poner en jaque”, detalla tras jugar con juveniles ante los piratas, pues el sábado deben enfrentar a Wanderers en la “final” de la B.

Por lo mismo es que tiene claro que “si amerita jugar nuevamente con este equipo, lo vamos a hacer en la Copa Chile, evidentemente”.

Luego explica que “el partido de vuelta (ante Coquimbo) es entre Temuco y Copiapó. Entonces, es un viaje a Temuco, después es un viaje a Coquimbo y después un viaje a Copiapó. Más allá de cómo se planifique, es el ajetreo”.

“Son cosas que yo tengo que considerar y ver qué es lo mejor. Yo tengo claro qué es lo mejor, y tengo claro también y me hago partícipe del objetivo que busca el club, y tengo que privilegiar eso, sin duda”, declaró Mario Salas.

Mario Salas debutó en Cobreloa

Salas se queda tranquilo con el nivel de los jóvenes de Cobreloa

Sobre la derrota en Calama, manifiesta que “el segundo gol de ellos al final nos deja un sabor tremendamente amargo. Cometemos ahí un par de errores que significa que ellos puedan finiquitar.

rescata eso sí que “en general creo que el tema de los jugadores jóvenes siempre es bueno, que jueguen los jóvenes, que puedan tener este tipo de partidos. La juventud le da algo especial a un plantel. Pero evidentemente no estamos contentos porque no ganamos, y eso al final es lo más importante”.

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Detalló también que “fue grato ver a muchos jugadores jóvenes en una situación de competencia alta. No te podría dar nombres, pero yo creo que en general no hubo ninguno que haya desteñido. Al revés, fueron todos jugadores que dieron un plus y estuvieron en un buen nivel”.

“Yo me quedo con una sensación grata, terminamos me parece con nueve jugadores de casa. Más allá de los errores o las cosas que no fueron tan positivas que generaron, demostraron que están capacitados como para poder jugar”, cerró.