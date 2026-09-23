Cristiano Ronaldo se olvida del retiro y revela su nuevo objetivo con Portugal: “Tengo dos misiones”

El astro del fútbol portugués recalcó que ahora quiere ganar la Liga de Naciones y cerrar a lo grande su carrera en 2027.

Cristiano Ronaldo sorprende a sus 41 años. Pero ahora no es su renovado look el que desata todo tipo de opiniones. El principal foco de atención apunta a su carrera profesional y que se niega al retiro del fútbol.

Tras el Mundial muchos especularon con el retiro definitivo de Cristiano Ronaldo, al menos de la selección. En el torneo disputó cinco partidos y completó 441 minutos. Además marcó tres tantos. Pero el camino se truncó en octavos de final al caer por la cuenta mínima ante España.

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Pese a ello, CR7 volvió a jugar en Al Nassr y ahora con Jorge Jesús en la banca de Portugal, recibió un nuevo llamado para representar a su país.

“Estoy muy feliz. Es una nueva competición que se avecina. Estoy emocionado por empezar nuevamente a jugar con mi selección”, recalcó el delantero.

Es que Cristiano no dudó y de inmediato se subió al avión para disputar ahora la Liga de Naciones (UEFA Nations League). Por lo que enfatizó que el retorno está entre sus planes por ahora.

Con 41 años en el cuerpo, Cristiano Ronaldo sigue más vigente que nunca (Photo by Molly Darlington/Getty Images)

“Sé muy bien que algunos canales disfrutan atacándome y han estado intentando ‘matarme’ durante años. Pero eso nunca funcionará”, aludió el ex Real Madrid, Manchester United y Juventus entre otros.

Pero tras confirmar que sigue vigente a los 41 años, ahora declaró cuál es su próximo objetivo. Lo que contempla misiones en solitario y colectivo.

“¿Si este será mi último año? Posiblemente, pero no lo sé. Ahora tengo dos misiones: ganar la Liga de Naciones y alcanzar los 1000 goles en mi carrera”, sentenció.

Por lo que tendremos Cristiano Ronaldo para rato, al menos hasta mitad del 2027, que será cuando se defina el torneo. Lo que en el mejor de los casos tendría al delantero con 42 años defendiendo a su selección. Además hasta la fecha de publicación de esta nota tiene 979 goles oficiales, por lo que el récord está a la vuelta de la esquina.

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¿Cuándo juega Cristiano Ronaldo por Portugal?

El primero de los cuatro partidos que se avecinan para Portugal será ante Gales. Esto está programado para el jueves 24 de septiembre a las 15:45 horas.

Tras ello, el fixture indica que los rivales serán Noruega el 27/9, luego Dinamarca el 1/10 y cierra otra vez ante los noruegos el 4/10.

Cabe consignar que Portugal comparte el grupo D y la fase final de la Liga de Naciones está programa entre el 9 y 13 de junio del 2027.

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En resumen:

Cristiano Ronaldo descarta el retiro del fútbol y seguirá jugando hasta 2027

CR7 fue convocado por Portugal y disputará los próximos cuatro partidos de la Liga de Naciones. El primero será este jueves 24 de septiembre ante Gales

Cristiano enfatizó que le quedan dos misiones por cumplir: llegar a los 1000 goles y ganar el torneo con Portugal