FF17 reaccionó a la marginación de CR7 de la lista de candidatos para ganar el Balón de Oro 2026. “Los tiempos van cambiando”, avisó.

El premio Balón de Oro 2026 tiene su lista de candidatos finales con una ausencia que dejó a varios dolidos. Y es que Cristiano Ronaldo no apareció en este prestigioso listado, algo que se ha repetido en los últimos cinco años.

El no aparecer ni en las cómicas en un premio que supo ganar en 2008, 2013, 2014, 2016 y 2017 tiene muchos asegurando que, por muy doloroso que sea, el paso de tiempo no persona nadie.

Así lo dejó en claro Felipe Flores, más popularmente conocido como FF17, quien en charla con RedGol comentó esta ausencia de CR7 de Balón de Oro que se viene. Para el delantero de Deportes Recoleta, los años pasan para todos lamentablemente.

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Felipe Flores dice lo que muchos piensan de la ausencia de CR7 del Balón de Oro

“Bueno, los años pasan para todos, así que hoy en día hay otros jugadores que están pasando por un gran momento. Están jugando en una liga más competitiva que la de Ronaldo, aunque siga marcando goles”, declaró Flores.

Cristiano Ronaldo se quedó por quinto año seguido fuera del Balón de Oro. | Foto: Getty Images.

En ese sentido, el delantero de 39 años aseguró que “a su edad también sigue marcando diferencias, pero en otras ligas distintas a las competitivas que juegan Champions League. Los tiempos van cambiando y también es grato que vayan saliendo nuevos ídolos también para el fútbol”.

Cabe destacar que Felipe Flores fue figuras en el triunfazo que Deportes Recoleta metió por 2-1 sobre San Marcos de Arica, resultado que afianza al equipo de Francisco Arrué en los puestos de liguilla.

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