CR7 marcó en el triunfo de Al Nassr y llegó a 978 goles, quedando cada vez más cerca de los históricos mil tantos.

Cristiano Ronaldo sigue haciendo crecer sus impresionantes números. El delantero portugués volvió a ser protagonista en Arabia Saudita y anotó el gol que le permitió a Al Nassr derrotar por 2-1 a Al Taawon, por la cuarta jornada de la liga saudí.

El partido comenzó cuesta arriba para el equipo dirigido por Ange Postecoglou. Bassam Al Hurayji abrió el marcador para Al Taawon a los 11 minutos, obligando al líder del campeonato a buscar la remontada.

La reacción llegó antes del descanso. En los descuentos del primer tiempo, Samu Costa aprovechó una asistencia de Sadio Mané y estableció el 1-1.

Cristiano Ronaldo llega a 978 goles y sigue rumbo a los 1.000

Cristiano Ronaldo marca su gol 978 y se acerca a los mil

La remontada quedó completa apenas comenzó el complemento. A los 50 minutos, Cristiano Ronaldo apareció dentro del área y desvió un remate de Mohamed Simakan que ya iba en dirección al arco para decretar el definitivo 2-1.

Una intervención que terminó entregándole el gol al portugués y que le permitió alcanzar una nueva cifra impresionante: 978 tantos en su carrera profesional.

De esta manera, CR7 quedó a solamente 22 goles de alcanzar los 1.000, una marca que continúa persiguiendo en la recta final de su carrera.

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Cristiano permaneció en cancha hasta los 80 minutos, cuando fue reemplazado por Abdullah Al Hamdan.

El triunfo también mantiene el impecable comienzo de temporada de Al Nassr, que registra cuatro victorias en cuatro partidos y continúa como líder de la Liga de Arabia Saudita.

Mira el golazo de CR7:

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En resumen…