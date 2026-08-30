Mientras un equipo se negó a jugar ante Huachipato por el estado de camarines del Estadio El Morro de Talcahuano, las albicelestes se manifestaron por nulo apoyo de la dirigencia.

La jornada 25 del Campeonato Femenino de Primera División se vio marcado por dos incidentes que generaron manifestaciones por parte de las jugadoras, incluso uno de los encuentros de este fin de semana no se llegó a disputar.

Aquel partido fue el que debían disputar Huachipato y Deportes Recoleta en el Estadio El Morro de Talcahuano, el que finalmente no se jugó por la decisión de la escuadra metropolitana de no presentarse por las precarias condiciones de higiene y seguridad en el camarín visitante, según exhibió el sitio Contragolpe.

Mientras el cuadro acerero afirmó que desde la ANFP les dijeron que estaban las condiciones para jugar, la Asociación de Jugadoras de Fútbol Femenino (Anjuff) indican que hubo incumplimiento flagrante a las Bases del torneo. Todo se definirá en el Tribunal de Disciplina.

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En esta misma jornada, en el encuentro que se jugó entre Magallanes y Colo Colo en el Estadio Bicentenario de La Florida, con triunfo de las albas por 6-0, las jugadoras carabeleras salieron a la cancha con sus camisetas al revés y un lienzo en tono de protesta.

“Nosotras también somos Magallanes“, expusieron las futbolistas, apoyadas por las rivales, en demanda que los nuevos dueños del club, Ferbal Capital, no les permiten el acceso a gimnasio, problemas de implementación deportiva y alimentación, deficientes condiciones de traslado y alojamiento, entre otras cosas.

Desde el sindicato de jugadoras de Fútbol Femenino emitieron un comunicado donde acusan que el club albiceleste “incurre en situaciones graves que están afectando sus condiciones de entrenamiento, competencia, recuperación, salud y desarrollo profesional“. No hay respuesta desde la institución.

En síntesis

El partido entre Huachipato y Deportes Recoleta se suspendió por precarias condiciones del camarín.

y se suspendió por precarias condiciones del camarín. Las jugadoras de Magallanes protestaron en la cancha por falta de apoyo de los nuevos dueños.

protestaron en la cancha por falta de apoyo de los nuevos dueños. La Anjuff respaldó a las futbolistas y denunció un grave incumplimiento a las bases del torneo.