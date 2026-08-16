El astro portugués sorprendió al revelar que está cada vez más cerca de poner fin a su histórica carrera profesional.

Cristiano Ronaldo sorprendió al mundo del fútbol al reconocer que su retiro está cada vez más cerca. El delantero portugués, actualmente en Al Nassr, reveló que probablemente 2026 será su último año como futbolista profesional.

En conversación con la revista Vogue, en el marco de su reciente matrimonio con Georgina Rodríguez, el atacante de 41 años habló por primera vez de manera directa sobre el final de su carrera.

“Probablemente, este será mi último año en el fútbol. Quiero dejar un legado espectacular”, aseguró Cristiano.

Cristiano Ronaldo jugó su última Copa de Mundo este 2026.

Cristiano Ronaldo piensa en su vida después del fútbol

La declaración marca un importante giro en la carrera de uno de los máximos goleadores de la historia. Ronaldo viene de disputar su sexto Mundial con Portugal, torneo en el que su selección alcanzó los octavos de final.

El histórico delantero también explicó que tiene prácticamente definido cómo será su vida una vez que abandone las canchas, “Ya tengo todo mi futuro planeado. Tengo tantas cosas con las que mantenerme ocupado que es difícil destacar sólo una”, comentó.

ver también Cristiano Ronaldo sorprende en su regreso a Al Nassr con inesperado cambio de look

Ronaldo reconoció que el fútbol podría dejar un vacío importante después de 25 años de carrera, por lo que pretende aprovechar su tiempo junto a su familia y desarrollar otras actividades.

“Como el fútbol puede dejar un gran vacío, hay que ocupar el tiempo de diversas formas, no solo de una”, señaló.

Además, mencionó algunos de sus planes personales: viajar, jugar al pádel y continuar disfrutando de los logros que consiguió durante su trayectoria, “Al fin y al cabo, han sido 25 años de mucho sacrificio”, agregó el portugués.

Por ahora, Cristiano seguirá ligado a Al Nassr, pero sus propias palabras abren la puerta a la última etapa de una carrera que podría llegar a su fin antes de cumplir 42 años.

En resumen