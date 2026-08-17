Alexis Sanchez sorprende con primer entrenamiento en el CF Montréal: adelantan debut en la MLS

El adiestrador Philippe Eullaffroy confirmó que el Bicampeón de América ya sumará sus primeros minutos este miércoles.

No está soñando, es verdad: Alexis Sánchez ya está en Canadá y no por cualquier motivo. El Bicampeón de América sumó este lunes su primer entrenamiento con el CF Montréal y de inmediato marcó el paso en el equipo que disputa la MLS.

El nacido en Tocopilla generó gran expectativa en los hinchas que se acercaron al Centre Nutrilait donde Montréal inició la semana de entrenamientos.

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Tras el empate 1-1 ante DC United, el equipo da vuelta la página y sigue con el sueño de meterse en playoffs de la competición. Para ello, será fundamenta el aporte de Alexis en esta zona de definiciones.

El chileno ya fue presentado justamente el reciente sábado. Pero desde este lunes 17 de agosto comenzó su preparación física para debutar oficialmente. Lo que sorprendió a todo el cuerpo técnico por la gran condición física y técnica, pese a no haber realizado una pretemporada completa.

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El debut de Alexis Sanchez en la MLS: ponen fecha para está semana

Así las cosas, Alexis Sanchez fue recibido a lo grande por sus compañeros del CF Montréal. El chileno tuvo que cumplir con los rituales de iniciación y sufrió con una cariñosa camotera para iniciar su nuevo periplo en Canadá.

Acompañado de Thomas Gillier, el delantero confirmó que sigue intacto. Incluso el primer entrenamiento demostró que está impeque para volver a jugar.

Por lo mismo, el DT Philippe Eullaffroy confirmó que será convocado para el duelo de este miércoles ante Columbus Crew. “Estará en el grupo y sí, tiene altas probabilidades de sumar minutos”, expresó.

Por lo que todo apunta al miércoles 19 a las 19:30 horas como el día en que Alexis comience oficialmente su paso por la MLS. Cabe consignar que tras ello, Montréal tendrá dos partidos de palabras mayores: el 22/8 recibe a LA Galaxy y luego el 29/8 visita a Inter Miami de un tal Lionel Messi.