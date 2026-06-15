Cristiano Ronaldo inicia la búsqueda del único título que le falta, en su sexta y última Copa del Mundo.

Por estos días, la atención de los hinchas se concentra en Cristiano Ronaldo, en el Mundial 2026. Recordemos que el capitán de Portugal se prepara para iniciar una nueva aventura en el torneo, donde buscará conquistar el único gran título que aún falta en su exitosa carrera con 41 años.

Mientras crece la expectación por el estreno de CR7, la selección afina los últimos detalles para trasladarse a Houston, que recibirá el primer compromiso del equipo en la Copa del Mundo.

Cristiano Ronaldo se prepara para su sexto y último mundial con Portugal – Getty

¿Cuándo juega Cristiano Ronaldo en el Mundial?

La llegada de Portugal está prevista para el martes 16 de junio y por motivos de seguridad no se ha confirmado el hotel donde se alojará el plantel, aunque en Houston existen especulaciones sobre que la delegación podría instalarse en la exclusiva zona de Uptown, donde se ubican algunos de los hoteles más lujosos de la ciudad.

El estreno de Cristiano Ronaldo y la selección lusa será el miércoles 17 de junio, cuando Portugal enfrente a República del Congo en el Houston Stadium por la primera fecha del Grupo K, en fase de grupos del Mundial 2026.

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La expectativa de CR7 en el Mundial 2026

Con 41 años, Cristiano Ronaldo se prepara para disputar la sexta Copa del Mundo de su carrera, con ilusión y confianza en una generación que ilusiona a todo Portugal con pelear por el título.

“Solo lo sabremos al final. Es una generación muy buena, pero, como digo, hay factores que no conseguimos controlar: los partidos, ganar o no ganar, que es el punto más importante. Pero creo que es una generación que va a dar muchas alegrías a los portugueses”, señaló CR7 antes de emprender rumbo a Norteamérica.

Sobre las opciones de conquistar el Mundial y se mostró optimista. “Creo que sí, pero va a depender de muchos factores“, respondió el atacante de Al Nassr. Además, llamó a mantener la calma y se verá con el correr de los partidos: “Lo más importante es cuando la pelota empiece a rodar el día 17. Ya más adelante, pasado el segundo, tercer partido, cuando las cosas empiecen a apretar, cuando ya haya mucho cansancio, tanto psicológico como físico y por la temperatura también, ahí vamos a ver a los verdaderos campeones“, cerró el goleador luso.