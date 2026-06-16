El Mundial 2026 está cerca de terminar su primera fecha, pero aún falta lo mejor: la presencia de Lionel Messi por Argentina y de Cristiano Ronaldo por Portugal.

Es casi seguro que será la sexta y última Copa del Mundo para ambas estrellas, por lo que la expectación entre los fanáticos del fútbol es bastante alta.

Quien saltará primero a la cancha es Messi, capitaneando a la Albiceleste ante Argelia, esta noche desde las 21 horas, en el estadio de Kansas City.

El miércoles 17 será el turno de Ronaldo. Frente a RD Congo, en Houston, espera iniciar un camino que lo lleve a levantar la Copa del Mundo, el único trofeo que ha disputado y aún no puede ganar.

Argentina vs Argelia: cómo llegan al debut

Argentina es el campeón defensor y existe mucha ilusión en el país con repetir el título conseguido en Qatar 2022, debido a que el DT Lionel Scaloni conservó la base de ese plantel.

Messi jugará su sexto Mundial esta noche, ante Argelia

Con Messi a la cabeza crece el entusiasmo. Próximo a cumplir 39 años, la Pulga se ha mantenido activo y en un buen nivel en el Inter Miami.

Argelia espera poner dura tarea. Es una potencia africana en este momento, clasificando al Mundial tras haber perdido solo un duelo en las eliminatorias.

Riyad Mahrez, quien pasó por el Manchester City, es la gran estrella del cuadro argelino. En tanto, Farés Chaibi aparece como la gran revelación de los africanos.

Cuotas Argentina vs Argelia

En Betsala el triunfo de Argentina está pagando 1.45, el empate 4.50 y el triunfo de Argelia 7.50. Cuotas cortesía de BetSala, sujetas a cambio.

Nuestros pronósticos: Argentina vs Argelia

Gana Argentina: Lo más probable es que la escuadra Albiceleste se quede con un triunfo en el debut. Esa victoria paga 1,45.

Más de 2,5 goles: Argentina buscará demostrar su poderío ofensivo de inmediato. Además, los argelinos son un equipo que también busca el arco rival. Paga una cuota de 1.88.

Gol de Messi: Si Lionel Messi consigue anotar durante el encuentro, se paga una cuota de 1.83.

Portugal vs RD Congo: cómo llegan al debut

Portugal llega con mucha confianza a este encuentro, porque hace un año consiguieron ganar la Nations League tras derrotar a España, vigente monarca de la Eurocopa.

Posee grandes estrellas además de Cristiano Ronaldo, como Vitinha, Bernardo Silva, Bruno Fernandes y Rafael Leao, entre otros cracks.

RD Congo espera ser una grata sorpresa. Llegó al Mundial a través del repechaje, tras vencer 1-0 a Jamaica. Eso sí, en sus amistosos previos a la cita mundialista no logró buenos resultados: empate 0-0 ante Dinamarca y derrota 2-1 con Chile.

Son un equipo que basa su juego en la potencia física, algo muy característico de los elencos de su región, lo que puede complicar al seleccionado europeo.

Cuotas Portugal vs RD Congo

En Betsala el triunfo de Portugal está pagando 1.27, el empate 5.50 y el triunfo de RD Congo 11.00. Cuotas cortesía de BetSala, sujetas a cambio.

Nuestros pronósticos: Portugal vs RD Congo

Portugal hándicap -1,5: La cuota de esta apuesta está pagando 1.79.

Portugal 2+ goles: la cuota es de 1.69 si hay poderío del elenco luso en ofensiva.

Cristiano Ronaldo convierte: una anotación del Bicho tiene un factor de 1.67.

Cristiano Ronaldo tiene la chance de anotar en su sexto Mundial.

Messi vs Ronaldo: el duelo paralelo en el Mundial

Muchos aseguran que se trata del “Last Dance” de Lionel Messi y Cristiano Ronaldo, que no solo competirán por quedarse con la Copa del Mundo, sino que sueña con ser el goleador del certamen, logro que ninguno ha obtenido en su carrera.

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Dónde apostar el Mundial en Chile

Uno de los sitios de apuesta donde se pueden realizar apuestas deportivas para el Mundial 2026 es Betsala, quien ofrece una gran cantidad de variantes que van desde el marcado final hasta si habrá o no intervención del VAR en los partidos.

Para seguir los movimientos del mercado, puedes revisar las cuotas en BetSala antes de cada partido.

¿Cuándo debuta Argentina en el Mundial 2026?

Argentina jugará su primer partido esta noche, desde las 21 horas, ante Argelia.

¿Cuándo jugará Portugal su primer partido en el Mundial 2026?

Portugal va a debutar este miércoles 17 de junio ante RD Congo, a las 13 horas.

¿Es favorita Argentina ante Argelia?

Sí, Argentina tiene el favoritismo pues su triunfo paga 1,45. La victoria de los africanos paga 7.50.

¿Dónde se puede apostar el Mundial en Chile?

Una de las casas de apuestas más confiables y que ofrece atractivas cuotas de mercado es Betsala.