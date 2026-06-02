Los Leopardos llegan por primera vez bajo la denominación de República Democrática del Congo a un Mundial. Buscan sorprender.

Datos principales

Confederación: CAF.

Apodo: Los Leopardos.

Ranking FIFA: 46°.

Grupo en el Mundial: K (Portugal, Colombia y Uzbekistán).

¿Cómo clasificó al Mundial?

Fue un largo camino. República Democrática del Congo no consiguió liderar el Grupo B de las Eliminatorias africanas. Fue superado por Senegal, por dos puntos, siendo dolorosa la caída en Kinshasa ante los Leones de Teranga (2-3).

Pero, RD Congo fue uno de los mejores segundos lugares de las Eliminatorias de la CAF. Esto les permitió ir al repechaje, donde partieron superando a Camerún (1-0, en Rabat, Marruecos). En la final, ante Nigeria, necesitaron de los penales, tras un empate 1-1, para ponerse en la siguiente ronda.

Porque, los congoleses tuvieron que viajar a México para la repesca internacional, donde enfrentarían al ganador del duelo entre Nueva Caledonia y Jamaica. Finalmente, ante los Reggae Boys, los Leopardos consiguieron una histórica clasificación al Mundial 2026 en el tiempo suplementario, con un legendario gol de Axel Tuanzebe (100′). Ahora, van por su segunda Copa del Mundo.

Calendario y estadios en los que juega

Portugal vs. RD Congo (miércoles 17 de junio, 13:00 hrs, NRG Stadium, Houston). Transmisión: DirecTV.

Colombia vs. RD Congo (martes 23 de junio, 22:00 hrs, Estadio Akron, Guadalajara). Transmisión: Chilevisión / DirecTV / Disney+.

/ DirecTV / Disney+. RD Congo vs. Uzbekistán (sábado 27 junio, 19:30 hrs, Mercedes-Benz Stadium, Atlanta). Transmisión: DirecTV.

Kilómetros a recorrer en la Fase de Grupos: 3.685 kms. (Houston-Guadalajara-Atlanta).

Posibilidades estadísticas según RotoWire:

Pasar la fase de grupos: 8,3%

Llegar a cuartos de final: 5,9%

Llegar a semifinales: 2,4%

Llegar a la final: 0,7%

Ser campeón: 0,1%

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ver también Guía del Mundial 2026: cómo se juega, los grupos, cuándo empieza, cómo verlo y transmisión en vivo

Proyección de la IA

Dieciseisavos de final: esa será la ronda techo de RD Congo, según la IA de Google, Gemini. Los Leopardos tendrán un paso bastante interesante en su el Grupo K, donde llevarán cada partido a la fricción y el desgaste extremo.

Ante Portugal, los congoleses caerán por un margen pequeño (“debut infernal bajo el techo de Houston”). En el siguiente duelo, frente a Colombia, también tendrán una derrota ajustada (“saltarán chispas”). El primer triunfo histórico de la RD Congo se conseguirá en el último partido del grupo, ante Uzbekistán (“arrollarán físicamente a los asiáticos”).

El plantel de RD Congo

Porteros:

– Lionel Mpasi (Le Havre)

– Thimothy Fayulu (FC Noah)

– Matthieu Epolo (Standard de Lieja).

Defensores:

– Chancel Mbemba (Lille OSC)

– Aaron Wan-Bissaka (West Ham)

– Alex Tuanzebe (Burnley)

– Arthur Masuaku (RC Lens)

– Joris Kayembe (Genk)

– Steve Kapuadi (Widzew Łódź)

– Rocky Bushiri (Hibernian)

– Dylan Batubinsika (Larissa)

– Gédéon Kalulu (Aris Limassol)

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Mediocampistas:

– Noah Sadiki (Sunderland)

– Samuel Moutoussamy (Atrómitos)

– Edo Kayembe (Watford)

– Ngal’ayel Mukau (Lille OSC)

– Charles Pickel (Espanyol)

– Nathanaël Mbuku (Montpellier HSC)

– Brian Cipenga (Castellón)

– Meschack Elia (Alanyaspor)

– Gaël Kakuta (AEL Larissa)

Delanteros y Extremos:

– Théo Bongonda (Spartak Moscú)

– Fiston Mayele (Pyramids FC)

– Cédric Bakambu (Betis)

– Simon Banza (Al Jazira)

– Yoane Wissa (Newcastle)

Jugador estrella: Chancel Mbemba

El corazón, el alma y el rostro de República Democrática del Congo tiene nombre y apellido: Chancel Mbemba. Con paso por varios equipos europeos (Anderlecht, Porto, Newcastle y Olympique de Marsella), el congolés recaló en el Lille OSC, donde ha alternado entre la titularidad en la suplencia.

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Sin embargo, en el equipo nacional no hay ambigüedades: Mbemba es el líder y capitán del equipo. En la RD Congo, luce la jineta y ha sido trascendental en partido como ante Jamaica, donde los Leopardos consiguieron la clasificación al Mundial.

Su físico y su estatura hacen de él una verdadera roca en el cuerpo a cuerpo. Es imponente y su gran jerarquía han hecho que en Kinshasa se le apode “Demi-Dieu” (Semidiós). Su impacto en el corazón y la mente de sus compañeros hacen de Mbemba una necesidad dentro del campo de juego. Así, incluso, lo creen los hinchas, que vitorean su nombre desde la alegres gradas congolesas.

El jugador que maneja los hilos en la RD Congo | Getty Images

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Jugador a seguir: Axel Tuanzebe

No es un jugador joven, como los que suelen ser “ojeados” por los principales veedores de los clubes. Sin embargo, Axel Tuanzebe es uno de los pilares importantes de la RD Congo y pocas veces se lleva los adjetivos que merece.

En la zaga del equipo congoleño comparte con el gran Mbemba. Quizás esto hace que su figura no sea lo suficientemente vistosa. Pero, si se mira de cerca el duelo ante Jamaica, en el que se definió la clasificación de la RD Congo, uno se puede dar cuenta de la importancia que tuvo y tiene en la retaguardia.

El duelo ante los Reggae Boyz es esencial para ver la calidad de Tuanzebe. No por su calidad de marca únicamente. También porque, con su 1,85 metros de altura, es un problema en las áreas rivales. Fue él quien marcó el tanto con el que la RD Congo volvió a un Mundial.

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Técnico: Sébastien Desabre

Si bien el técnico francés, Sébastien Desabre, comenzó su carrera en su país, rápidamente la vida lo llevó a África, continente en el que se ha desempeñado durante casi toda su vida de DT. Entrenó a clubes de Costa de Marfil, Camerún, Ángola, Egipto y Marruecos, entre otros, lo que le valió un llamado para ocupar el puesto de seleccionador en Uganda.

Allí, consiguió entrar a los octavos de final de la Copa Africana de Naciones, pero poco pudo hacer ante la tremenda diferencia entre la calidad de sus jugadores y los de los rivales. Tras un breve paso por el fútbol egipcio recaló, finalmente, en el equipo nacional de la República Democrática del Congo, en 2022.

Una vez imbuido del espíritu de los Leopardos, Desabre comenzó una misión especial. Se transformó en un verdadero “cazatalentos”, viajando a Europa para convencer a la diáspora congoleña de ponerse el maillot celeste. Así, terminó armando un equipo poderoso, que obtuvo el cuarto lugar en la CAN 2023 y que en 2025 cayó en tiempo suplementario en los octavos de la misma competencia.

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¿Su estilo de juego? Con la RD Congo, Desabre varía entre dos principales esquemas, incluso dentro de los partidos. Estos son el clásico 4-4-2, aprovechando a Nathanael Mbuku como segundo delantero, o el 4-3-1-1, en el que utiliza de mediapunta a Yoane Wissa del Newcastle y de delantero de área al temible delantero del Betis, Cédric Bakambu. En este último esquema, además, logra rendir mejor Samuel Moutoussamy, volante que filtra balones y que pertenece al Atromitos de la Superliga griega.

Posible 11

Mejor participación de RD Congo en los Mundiales

Bajo otro nombre, República del Congo participó solamente en una Copa del Mundo. Fue en Alemania 1974, cuando Zaire (nombre congolés en ese momento) cayó en el Grupo 2 del Mundial, compartiendo con Escocia, Yugoslavia y Brasil.

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Difícil grupo que fue un terror para los africanos. Cayeron ante Escocia por 2-0 y, luego, Yugoslavia los humilló, propinándole un abultado e histórico 9-0. Se despidieron sin ningún gol a su favor, tras el 3-0 de Brasil.

Jugador histórico destacado: Pierre Ndaye Mulamba

Tiene un récord que ni Eto’o, ni Salah, ni Drogba han podido batir. Pierre Ndaye Mulamba lideró a la Selección de la RD Congo, en sus tiempos de Zaire, y los llevó a conquistar la Copa Africana de Naciones en 1974, pasándole por encima a todos sus rivales. Esto lo hizo acreedor de la marca imbatible: en aquel torneo marcó nueve goles en total.

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El récord ya lleva más de nueve años sin ser tocado. No hay ningún otro jugador que haya podido establecer semejante cifra en una sola edición de una Copa Africana de Naciones. Y, para engrandecer aún más su figura, lo hizo marcando cuatro tantos en la final. Sí, cuatro… porque, hubo desempate y se volvió a jugar el duelo definitorio ante Zambia.

Era un delantero que quedaba offside en su época. Sí, estaba muy adelantado. Mientras en el resto de África se jugaba un fútbol cercano al amateurismo, Mulamba era un atacante con tintes modernos, físicamente óptimo y letal a media distancia. El PSG, de hecho, intentó de todos los modos posibles llevárselo a París, pero el dictador Mobutu le prohibió salir a jugar a Europa.

¿Cuáles son las fortalezas y las debilidades de RD Congo?

Uno de los grandes logros de la RD Congo en este último tiempo es haber logrado hacer de un equipo rústico en defensa, otro que genera un bloque defensivo de hierro. Comandados y liderados por Chancel Mbemba, la retaguardia de Los Leopardos ha sido moldeada a forma y gusto por su DT Sébastien Desabre.

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Otra de las grandes fortalezas es que, a diferencia del equipo que disputó la Copa del Mundo en 1974, la actual RD Congo tiene jugadores con roce europeo. Parte importante de su plantilla está integrada por futbolistas que nacieron o fueron criados en el Viejo Continente, por lo que conocen directamente los ritmos del primer nivel.

El pánico escénico puede ser uno de los factores que más juegue en contra de los congoleños. Con 52 años de ausencia en el Mundial, y con más de cien millones de congoleños siguiéndolos alrededor del mundo, los Leopardos tienen una presión enorme, que tendrán que saber resolver. Sobre todo, se espera que puedan hacerle daño a Uzbekistán y pasar de ronda.

Y si la defensa ha mejorado ostensiblemente, también hay lagunas que son fáciles de reconocer, aún. Las pelotas paradas suelen ser un grave problema para la RD Congo, que tiende a errores en las marcas y desconexión comunicacional entre sus propios jugadores.

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Datos freak de Los Leopardos

Con otro nombre, pero representando al mismo país, Zaire fue de paseo a la Copa del Mundo de Alemania 1974. Allí se fueron vapuleados, recibiendo un total de catorce goles en contra y ninguno a favor.

Pero, la clasificación al Mundial le dio tintes heroicos a la Selección de Zaire. Es por eso que el dictador Mobutu Sese Seko les ofreció una gran recompensa: a cada uno de los jugadores del plantel les regaló una casa, un terreno y un automóvil. Lo extravagante es que todos los seleccionados recibieron el mismo auto, un Volkswagen Passat de color verde brillante, por lo que, durante meses, si se veía pasar este automóvil por Kinshasa se sabía que en él iba un futbolista.

Por último, nos quedamos con otra anécdota ocurrida en el Mundial de 1974. En el juego ante Brasil, Zaire perdía por 3-0 y el Scratch tenía un tiro libre peligroso a favor. Mientras Rivelino y Jairzinho especulaban sobre quién le iba a pegar, uno de los hombres de la barrera zairense fue y le pegó tremendo fuerte a la pelota, sin que el árbitro siquiera hubiese pitado. Muchos se rieron, pensando en el desconocimiento de las reglas de Mwepu Ilunga, el artífice de aquel momento.

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Sin embargo, tiempo después se supo la verdad detrás de aquel episodio. En una entrevista, el propio Ilunga contó que en ese momento entró en pánico, porque, de nuevo, Mobutu había mandado guardias a la concentración de la Selección de Zaire, diciendo que no podían perder por cuatro goles o más, bajo amenaza de ejecución. El jugador del que todos se rieron, en realidad, se quería hacer expulsar o, simplemente, distraer a todos. Y no para evitar un gol más, sino para salvar su vida.

¿Qué récords puede romper esta Selección?

Esta será la primera vez que una selección con exactamente el mismo territorio y representando al mismo país, se presente en una Copa del Mundo con otro nombre completamente distinto. En 1974 fue Zaire. Ahora, se llaman República Democrática del Congo.

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Simplemente anotando un gol, la RD Congo ya se pondría en la historia | Getty Images

Ya dejando atrás el terreno sociopolítico, lo cierto es que República Democrática del Congo competirá no sólo por su primer punto en un Mundial, sino también por su primer gol. En Alemania 74′ se fueron goleados y sin tantos a favor.