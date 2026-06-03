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Mundial 2026

Liga de Primera supera a Colombia y Uruguay en su aporte para el Mundial 2026

A pesar de sólo aportar con dos futbolistas, ambos de Panamá, la Chilean Premier League se da el lujo de estar arriba de competencias de mayor nivel en Sudamérica.

Por Alfonso Zúñiga

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César Yanis y Cecilio Waterman representarán a Liga de Primera en el Mundial 2026.
© PhotosportCésar Yanis y Cecilio Waterman representarán a Liga de Primera en el Mundial 2026.

De los 1.248 futbolistas a disposición para participar del Mundial 2026 en Estados Unidos, Canadá y México, 63 de ellos juegan en competencias sudamericanas, entre ellas el fútbol chileno, que consiguió un hito importante.

Es que la actual Liga de Primera aporta con dos futbolistas para la cita planetaria, como son los delanteros panameños César Yanis, que milita en Cobresal, además de Cecilio Waterman, hoy en Universidad de Concepción.

Según los datos oficiales que entregó la FIFA sobre el Mundial 2026, el fútbol chileno está en el Top 5 de ligas sudamericanas con más aporte de jugadores para el certamen, donde supera entre otras competencias, a Colombia y Uruguay.

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Si miramos el detalle a nivel CONMEBOL, sin lugar a dudas la competencia que más aporta es el Brasileirão con un total de 32 futbolistas, muy de atrás le sigue el fútbol argentino con 17 y cierra el podio la liga de Ecuador con cinco figuras.

En el cuarto lugar de Sudamérica aparece la liga paraguaya con tres jugadores. En el quinto puesto y junto con el fútbol chileno aparece Venezuela, con dos cada uno. Cierran la lista las competencias de Colombia y Uruguay con un astro por liga.

LigaJugadoresClubes
Brasileirão32Flamengo (9), Palmeiras (7), Atlético Mineiro (5), Gremio (2), Inter de Porto Alegre (2), Corinthians, Santos, São Paulo, Fluminense, Botafogo, Athletico Paranaense, Vasco da Gama, RB Bragantino (1)
LPF Argentina17River Plate (5), Huracán (2), Independiente (2), Boca Juniors, Lanús, Rosario Central, Independiente Rivadavia, San Lorenzo, Talleres, Vélez Sarsfield, Estudiantes de La Plata (1)
LigaPro Ecuador5Universidad Católica (2), Liga de Quito (2), Independiente del Valle (1)
Liga Paraguaya3Cerro Porteño (2), Olimpia (1)
Liga de Primera2Cobresal (1), Universidad de Concepción (1)
Liga FutVe2Academia Puerto Cabello (1), Deportivo La Guaira (1)
Liga AUF Uruguay1Nacional (1)
Liga Colombiana1Atlético Nacional (1)
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En síntesis

  • La liga chilena aporta dos jugadores al Mundial: los panameños César Yanis y Cecilio Waterman.
  • Chile entra al Top 5 de las ligas sudamericanas que más futbolistas ceden al torneo.
  • El Brasileirão lidera el ránking con 32 jugadores, seguido por Argentina con 17.
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