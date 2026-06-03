A pesar de sólo aportar con dos futbolistas, ambos de Panamá, la Chilean Premier League se da el lujo de estar arriba de competencias de mayor nivel en Sudamérica.

De los 1.248 futbolistas a disposición para participar del Mundial 2026 en Estados Unidos, Canadá y México, 63 de ellos juegan en competencias sudamericanas, entre ellas el fútbol chileno, que consiguió un hito importante.

Es que la actual Liga de Primera aporta con dos futbolistas para la cita planetaria, como son los delanteros panameños César Yanis, que milita en Cobresal, además de Cecilio Waterman, hoy en Universidad de Concepción.

Según los datos oficiales que entregó la FIFA sobre el Mundial 2026, el fútbol chileno está en el Top 5 de ligas sudamericanas con más aporte de jugadores para el certamen, donde supera entre otras competencias, a Colombia y Uruguay.

ver también Cobresal y U de Conce a la par de Boca en Mundial 2026: Clubes que más jugadores aportan

Fútbol chileno entre los que más aportan al Mundial 2026

Si miramos el detalle a nivel CONMEBOL, sin lugar a dudas la competencia que más aporta es el Brasileirão con un total de 32 futbolistas, muy de atrás le sigue el fútbol argentino con 17 y cierra el podio la liga de Ecuador con cinco figuras.

En el cuarto lugar de Sudamérica aparece la liga paraguaya con tres jugadores. En el quinto puesto y junto con el fútbol chileno aparece Venezuela, con dos cada uno. Cierran la lista las competencias de Colombia y Uruguay con un astro por liga.

Liga Jugadores Clubes Brasileirão 32 Flamengo (9), Palmeiras (7), Atlético Mineiro (5), Gremio (2), Inter de Porto Alegre (2), Corinthians, Santos, São Paulo, Fluminense, Botafogo, Athletico Paranaense, Vasco da Gama, RB Bragantino (1) LPF Argentina 17 River Plate (5), Huracán (2), Independiente (2), Boca Juniors, Lanús, Rosario Central, Independiente Rivadavia, San Lorenzo, Talleres, Vélez Sarsfield, Estudiantes de La Plata (1) LigaPro Ecuador 5 Universidad Católica (2), Liga de Quito (2), Independiente del Valle (1) Liga Paraguaya 3 Cerro Porteño (2), Olimpia (1) Liga de Primera 2 Cobresal (1), Universidad de Concepción (1) Liga FutVe 2 Academia Puerto Cabello (1), Deportivo La Guaira (1) Liga AUF Uruguay 1 Nacional (1) Liga Colombiana 1 Atlético Nacional (1)

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En síntesis