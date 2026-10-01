El talentosísimo Bryan Ruiz, un volante ofensivo que jugó en Países Bajos, Inglaterra y Portugal retirado hace un tiempo, asumió de emergencia la conducción de Costa Rica y lanzó un desafiante mensaje a sus pupilos tras llamar a un experimentado de 39 años.

El cronómetro marcaba 60 minutos del partido que Costa Rica le ganó a Chile por 2-0 el 2 de junio de 2007, cuando la Roja tenía como DT a Nelson Acosta. Y luego de una buena jugada de Alonso Solís, apareció el bombazo del talentosísimo Bryan Ruiz para derrotar a Claudio Bravo.

Ruiz celebró con todo esa potente zurda para derrotar al icónico capitán bicampeón de América, quien en aquel entonces daba sus primeros pasos como arquero internacional. En esa época, era el exdelantero tico Hernán Medford quien dirigía al cuadro centroamericano.

Lo mismo que ocurre por estos días en el combinado costarricense, pero con Ruiz como protagonista. El exvolante ofensivo tomó el mando de manera interina luego de que fuera despedido el argentino Fernando Batista. Y con dos partidos por disputar en la fecha FIFA, tiene un drama muy parecido al de Chile.

Así celebró Bryan Ruiz su golazo a Chile en 2007. Hoy es DT interino de Costa Rica. (Captura).

No por un escándalo interno con algún jugador, como ocurre con Nicolás Córdova. Más bien por la dificultad de reemplazar a los más experimentados. Al punto que Ruiz decidió convocar a Celso Borges para los duelos ante Nicaragua y Haití por la Liga A de la Concacaf Nations League.

“Voy a dar un ejemplo que se los di a algunos jugadores. Es mi amigo y todo, pero lo siento: no concibo que un jugador de casi 39 años sea titular en este equipo porque ustedes no dan un paso adelante”, manifestó el exjugador del PSV de Países Bajos, el Fulham de Inglaterra y el Sporting Clube de Portugal.

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Le marcó a Chile en 2007, hoy es DT de Costa Rica y afronta grave problema parecido a la Roja

Si Chile tiene a Nicolás Córdova como DT de manera interina en la Roja hace más de un año, en el caso de Costa Rica Bryan Ruiz recién afina detalles para su debut en la misma condición. Y su primera aparición pública tuvo un desafiante mensaje para sus pupilos.

“Es algo que tienen que hacer con rendimiento. Celso (Borges) se ganó la convocatoria y jugar por rendimiento, no por ser mi amigo. Inclusive, la forma de convocarlo fue analizar qué podía hacernos falta en estos dos partidos”, aseguró el entrenador de emergencia.

Ruiz reconoció abiertamente su amistad con Borges. “Se me ocurrió Celso, lo llamé. Le pregunté si se había retirado de la selección. Me dijo que no, le dije si podía contar con él para estos partidos. Sí. Listo. Gracias y colgué”, contó el estratego de 41 años.

Celso Borges, experimentado mediocampista que fue llamado nuevamente a Costa Rica. (Ron Jenkins/Getty Images).

“Es un jugador que sé qué me puede aportar, no le garantiza ser titular indiscutido. Pero en momentos críticos u otros, la selección lo va a necesitar tanto adentro como fuera de la cancha”, sentenció Bryan Ruiz, un conocedor del fútbol al más alto nivel: le anotó a Italia en el Mundial de Brasil 2014 que tuvo a Costa Rica como sorpresivo clasificado junto a Uruguay en un grupo que compartían con Inglaterra e Italia.

Bryan Ruiz celebra el gol que le anotó a Italia en Brasil 2014. (Fotoarena/Photosport).