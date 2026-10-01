El ex seleccionado Patricio Mardones asegura que en un momento en que se necesitaba unión, el camarín se fue a las pailas.

La selección chilena vive un momento triste tanto en lo deportivo como en lo extrafutbolístico, tras la salida de Marcelino Núñez. Versiones indican que se peleó con Lucas Cepeda y con Nicolás Córdova.

“Está jugando en en Inglaterra y lógicamente tiene que tener cierto respeto por la selección”, es lo primero que señala Patricio Mardones a RedGol por la actitud del jugador del Ipswich.

“Al margen de todo, de los resultados y de lo que está pasando, cuando uno integra una selección primero tiene que respetar las decisiones técnicas y y conformar un equipo. Yo creo que ese tipo de situaciones no se pueden vivir en una selección”, manifiesta quien jugó 29 partidos por la Roja.

Estableció además que esto va en contra de todo lo que se busca. “Creo que Chile, por el momento que está pasando, necesita más que nunca cohesión, tirar todos para un un mismo lado”.

Marcelino es apuntado por irse de la selección chilena

La palada final para el ciclo de Córdova

Mardones piensa que “el momento no es el ideal, creo que Chile está jugando contra muy buenos rivales y debe mostrar una cara diferente, tanto en la cancha como fuera de la cancha”.

Además señala que Nico Córdova ahora no tiene chances de continuar. “Creo que el Nico ha sido bastante claro que él está en este momento, en una situación, la cual tiene un término de dirección en la selección”.

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“Él lo ha dicho, termina, se va y ahora viene lo más importante: cómo la dirigencia arma el proyecto del fútbol chileno, digamos, que eso es clave”, agrega

“Si no hay un liderazgo ahí, es muy difícil. Es muy difícil que el fútbol chileno vaya creciendo a nivel de competencia local y a nivel de de selección. Lo que pasa ahora refleja lo que es el fútbol chileno“, estableció.