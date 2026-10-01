La selección de Portugal ha atravesado un verdadero terremoto en las últimas horas luego de la sorpresiva renuncia de Cristiano Ronaldo. El delantero de 41 años derechamente abandonó a su combinado al dejar la concentración en medio de estos partidos por la UEFA Nations League.
Lamentablemente la disputas con el entrenador Jorge Jesus llegaron a su punto más complejo, sobre todo luego que CR7 comiera banca ante Noruega hace un par de días, cosa que habría desatado su molestia.
“A su debido tiempo contaré la verdad a todos los portugueses sobre las razones que me motivaron a dejar la selección, a la que siempre me dediqué”, detalló al respecto el propio jugador en Instagram tras su marcha.
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Esta partida del atacante del Al-Nassr dejó disponible su mítica camiseta número 7 en el combinado luso. Este debe ser utilizada en los próximos partidos por la fecha 3 y 4 de la UEFA Nations League.
Pues bien, Jorge Jesus ya tiene su elegido, dándole tan importante dorsal a Rafael Leao, atacante del Galatasaray de Turquía. Justamente hoy jueves 1 de octubre ante Dinamarca en Copenhague será su primer partido con ella, mientras que ante Noruega la usará el domingo en Oporto.
Rafael Leao recibirá la 7 de Cristiano Ronaldo en Portugal. | Foto: Getty Images.
Cabe destacar que por normas de la UEFA todos los jugadores incluidos en la planilla de un partido deben tener asignado un número del 1 al 23. Por lo mismo, el número que dejó Cristiano tenía pasar sí o sí a otro jugador.
Cristiano Ronalod debutó en la selección adulta de Portugal en el 2023 y hasta la fecha suma 146 goles en 233 partidos. Además, con los lusos ganó la Eurocopa 2016 y las UEFA Nations League del 2019 y 2025.
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En síntesis
- Cristiano Ronaldo renunció a la selección de Portugal tras diferencias con Jorge Jesus.
- Rafael Leão heredará la mítica camiseta número 7 en los próximos partidos europeos.
- Portugal enfrentará hoy 1 de octubre a Dinamarca por la Nations League.