La partida del delantero de 41 años en medio de esta fecha FIFA dejó su mítico número disponible para los partidos que se vienen por la UEFA Nations League.

La selección de Portugal ha atravesado un verdadero terremoto en las últimas horas luego de la sorpresiva renuncia de Cristiano Ronaldo. El delantero de 41 años derechamente abandonó a su combinado al dejar la concentración en medio de estos partidos por la UEFA Nations League.

Lamentablemente la disputas con el entrenador Jorge Jesus llegaron a su punto más complejo, sobre todo luego que CR7 comiera banca ante Noruega hace un par de días, cosa que habría desatado su molestia.

“A su debido tiempo contaré la verdad a todos los portugueses sobre las razones que me motivaron a dejar la selección, a la que siempre me dediqué”, detalló al respecto el propio jugador en Instagram tras su marcha.

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El mítico 7 de Cristiano Ronaldo tiene nuevo dueño en Portugal

Esta partida del atacante del Al-Nassr dejó disponible su mítica camiseta número 7 en el combinado luso. Este debe ser utilizada en los próximos partidos por la fecha 3 y 4 de la UEFA Nations League.

Pues bien, Jorge Jesus ya tiene su elegido, dándole tan importante dorsal a Rafael Leao, atacante del Galatasaray de Turquía. Justamente hoy jueves 1 de octubre ante Dinamarca en Copenhague será su primer partido con ella, mientras que ante Noruega la usará el domingo en Oporto.

Rafael Leao recibirá la 7 de Cristiano Ronaldo en Portugal. | Foto: Getty Images.

Cabe destacar que por normas de la UEFA todos los jugadores incluidos en la planilla de un partido deben tener asignado un número del 1 al 23. Por lo mismo, el número que dejó Cristiano tenía pasar sí o sí a otro jugador.

Cristiano Ronalod debutó en la selección adulta de Portugal en el 2023 y hasta la fecha suma 146 goles en 233 partidos. Además, con los lusos ganó la Eurocopa 2016 y las UEFA Nations League del 2019 y 2025.

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En síntesis