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Primera B

Humberto Suazo se las canta clarita a todo San Luis tras acariciar el título: “Uno es competitivo y les exige”

Chupete quedó a un punto del líder y en su primer año como DT maravilla a todos en la Primera B del fútbol chileno.

Por Nelson Martinez

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Chupete sigue sumando triunfos en los canarios y está a un paso del título.
© Photosport.Chupete sigue sumando triunfos en los canarios y está a un paso del título.

Humberto Suazo vive un soñado momento como entrenador de San Luis de Quillota. Al mando de los canarios, el ex goleador se estrenó como DT este año y está al borde del título, además del ascenso al fútbol grande.

Los quillotanos vencieron como visita por 1-0 a Unión San Felipe, en duelo pendiente de la Primera B. Con ese resultado, quedaron terceros (Wanderers segundo por diferencia de gol) en la tabla, a un punto del líder Cobreloa.

“Se está compitiendo, no hemos ganado nada, queda mucho torneo, pero importante ganar y se ganó”, partió diciendo Chupete, tras un agónico triunfo en el Municipal de San Felipe.

Humberto Suazo “saca el látigo” y va por la gloria en San Luis

Exitoso como jugador y ahora como entrenador, Humberto Suazo abordó la exigencia a sus dirigidos en San Luis de Quillota. El DT canario dijo que no se conforma y va por más en la Primera B.

Foto: San Luis

Foto: San Luis

“Quizás no hicimos uno de los mejores partidos, pero rescatamos el triunfo importante. Necesitábamos ganar para acercarnos a la parte de arriba y tenemos muchas cosas por mejorar”, aseguró.

Por eso, Chupete fue claro en su mensaje al equipo, diciendo que “los muchachos saben que uno les exige, uno es competitivo y nada, lo importante es que se ganó y nos acercamos al puntero.

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“Uno deja el alma en cada partido, intenta competir y lograr los tres puntos en cualquier cancha que le toque jugar”, cerró. Ahora los quillotanos enfrentarán a Unión Española, este domingo 4 de octubre, a las 17.30 en el Lucio Fariña.

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