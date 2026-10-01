Luis Muñoz anotó el tanto de los Canarios ante Unión San Felipe y el equipo adiestrado por Humberto Suazo quedó de lleno en la lucha por el título de la división de plata en el fútbol chileno.

San Luis de Quillota dependía de sí mismo para meterse de lleno en la lucha por el título de la Primera B, pero tuvo que batallar prácticamente hasta el final para conseguirlo. De hecho, Sebastián Parada dispuso de un lanzamiento penal luego de una falta de Valentín Perales sobre Fabián Pastenes.

Inesperamente, el goleador de los Canarios no pudo convertir su remate. En rigor, Leandro Cañete le tapó el tiro. Pero el golero no pudo hacer nada ante el sorpresivo remate dentro del área de Luis Muñoz, quien se encontró una pelota y la mandó dentro del arco para vencer a Unión San Felipe.

Ese toque del defensor y mediocampista de 22 años que se formó en Universidad Católica fue el tanto de la victoria sanluisina. “Era un partido bisagra, necesitábamos ganar para pelear arriba. Era difícil, un equipo cerrado y compacto. Necesitábamos estar claros”, afirmó a TNT Sports Muñoz tras su tanto.

Así celebró Luis Muñoz su gol ante Unión San Felipe. (Foto: San Luis de Quillota).

“Tuvimos una, nuestra estrella falló. Pero tuvo los huevos que hay que tener. Se lo dije: lo banco a muerte por las alegrías que nos da, cuando erra estamos para él. Contentos por ganar, pero hay que pensar en seguir ganando”, lanzó el exjugador de Deportes Santa Cruz. Un respaldo acérrimo a Parada.

ver también Humberto Suazo se las canta clarita a todo San Luis tras acariciar el título: “Uno es competitivo y les exige”

Luis Muñoz se envalentona con San Luis de Quillota en la Primera B: “El ascenso está en nuestras manos”

Luis Muñoz sabe que San Luis de Quillota sacó adelante una tarea que se puso cuesta arriba en la Primera B, aunque haya sido con un equipo complicado en la parte más baja. El autor del agónico gol del cuadro dirigido por Humberto Suazo felicitó a todos.

“Con el penal errado, a cualquier otro equipo le hubiese tocado un bajón anímico, Pero nosotros tenemos unos huevos gigantes, disculpando la palabra. Somos una familia”, manifestó Muñoz, siempre en diálogo con el canal dueño de los derechos del fútbol chileno.

Añadió que “nos volvimos una familia en el equipo. Sabemos que con una mala tienen que venir tres o cuatro buenas. El partido no termina hasta el pitazo final. El ascenso directo está ahí, en nuestras manos. Depende de nosotros”. Aunque en rigor, San Luis no tiene partidos contra Cobreloa ni Wanderers en las cinco fechas restantes.

Luis Muñoz suma cuatro goles en 18 partidos durante esta campaña. (Felipe Zanca/Photosport).

El próximo desafío del elenco quillotano será ante Unión Española este domingo 4 de octubre a contar de las 17:30 horas en el estadio Lucio Fariña Fernández. “Vamos trabajando partido a partido. Me dio alegría marcar, estuve donde había que estar. Pocas veces se me da”, cerró Luis Muñoz con una tremenda felicidad.

Revisa el compacto del triunfo de San Luis de Quillota vs Unión San Felipe

Así va la tabla de posiciones de la Primera B 2026

San Luis de Quillota alcanzó a Santiago Wanderers en la tabla de posiciones de la Primera B con 44 puntos en 25 partidos. Quedó a una unidad de Cobreloa.