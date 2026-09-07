Sebastián Parada tuvo una jornada extraordinaria ante los Zorros del Desierto: anotó tres goles y regaló una asistencia en la gran victoria 4-2. Quedó con muchas ganas de ir por la corona y luchar con el líder Wanderers.

El San Luis de Quillota que dirige Humberto Chupete Suazo encendió la tabla de la Primera B con un triunfazo sobre Cobreloa. Los Canarios celebraron un 4-2 en un partido donde hubo una figura excluyente: el capitán del equipo local, autor de un triplete y una asistencia.

Las referencias son para Sebastián Parada, el jugador deslumbrante que tuvo la fecha 24 de la división de plata. Todo pudo ser incluso mejor para el “10”, pero Hugo Araya le tapó un penal. “Un partido muy lindo para jugar, la gente nos acompañó”, aseguró el atacante en TNT Sports.

“Pudimos llevarnos el triunfo gracias a dios, estábamos al debe en casa. Salió todo de buena manera, el equipo no negoció el esfuerzo. El triunfo nos da mucha ambición”, agregó Parada. Sin duda, uno de los regalones que tiene Suazo en el cuadro quillotano.

Por primera vez en su carrera, Parada anotó tres goles en un partido. (Foto: Jordan Moraga | San Luis de Quillota).

El talentoso jugador surgido de las inferiores de San Luis, quien también pasó por Curicó Unido, dijo más. “Manejamos de buena manera el partido, hicimos los goles en momentos claves por la tranquilidad. Los dos descuentos son cosas a corregir, pero siempre es más fácil con un triunfo”, aseguró Parada.

Se refería a las conquistas anotadas por Rodolfo González y Gustavo Gotti, quienes acortaron la holgada diferencia de 4-0 que había en el marcador tras el gol de cabeza que hizo Ignacio Meza. También tuvo la participación de Parada, quien ejecutó el córner del que nació ese tanto.

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Parada alienta al San Luis de Chupete Suazo tras vencer a Cobreloa y prender la Primera B

Sebastián Parada sabe que el equipo adiestrado por el Chupete Suazo tiene calidad para pelear por el título en la Primera B y quedó convencido de eso tras la victoria frente a Cobreloa. “La semana pasada lo dije y lo hablamos”, manifestó el jugador de 25 años.

Humberto Suazo quedó chocho después del triunfo ante Cobreloa. (Felipe Zanca/Photosport).

“Este partido era importante para pelear el título, estamos a seis puntos. Quedan partidos. Vamos a pelear hasta el final. Si no se dan las cosas, iremos a la liguilla. Este equipo está ilusionado y el objetivo está claro. Trabajamos para eso”, agregó el King Parada tras su jornada brillante.

Eso sí, dentro de los siete encuentros que les restan a los Canarios en la división de plata, ninguno es contra Santiago Wanderers, puntero exclusivo. El siguiente escollo sanluisino será nuevamente en casa: el 15 de septiembre recibirá a Deportes Antofagasta a contar de las 18 horas.

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Revisa el compacto del triunfo de San Luis de Quillota vs Cobreloa

Así va la tabla de posiciones en la Primera B 2026

Santiago Wanderers quedó como líder exclusivo en la tabla de la Primera B y San Luis de Quillota se ubica en el 3° lugar a seis unidades del Decano. Todos tienen 23 partidos jugados en el certamen.