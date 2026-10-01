La renuncia de Marcelino Núñez y la supuesta pelea que se produjo tienen el ambiente bastante tenso en el equipo de todos, esto a solo unos días del amistoso ante México.

La selección chilena vive horas tensas luego que se hiciera oficial la liberación de Marcelino Núñez. En la ANFP solo se limitaron a decir que su adiós se dio por “motivos personales”, aunque ya están surgiendo versiones de incluso una pelea en el equipo dirigido por Nicolás Córdova.

Toda esta situación tienen al mencionado DT más cuestionado que nunca. Y es que el equipo ya no solo juega pésimo y no le gana a nadie, sino que ahora también hay muestras claras de que existe un camarín ingobernable.

Por lo mismo, ya hay voces que piden la salida de Nicolás Córdova, a tal punto de que exigen que apenas aterrice en Santiago sea removido para que la ANFP nombre a un nuevo entrenador.

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Piden que se corte el proceso de Córdova en la selección chilena

Así lo siente Miguel Ángel Neira, quien en charla con RedGol aseguró que “es lamentable que ocurran estas cosas con muchachos jóvenes, que se peleen. No sé qué motivos tendrán, pero de todas formas no se justifica que pase en la selección. El manejo ahí es muy malo”.

“Al llegar la selección a Chile, la ANFP tiene que designar un entrenador de inmediato. Lo de Córdova en este momento está siendo demasiado incómodo dirigir a la selección adulta. Ahora, por qué lo acepta, no lo sé. Tal vez él también cree que tiene las condiciones para quedarse como entrenador de la selección, creo que por eso acepta esto”, agregó.

Marcelino Núñez dejó la selección chilena a días del amistoso ante México. | Foto: ANFP.

En ese sentido, el ex volante afirmó que “si a Córdova lo contrataron para dirigir a los jóvenes, que se quede ahí. No tiene por qué estar pasando lo que está sucediendo ahora. Imagínate un vestuario dividido, que se van a los golpes. Va a haber un grupo de Colo Colo, y como Colo Colo es mayoría ahí, todos van a apoyar a Cepeda, es obvio”.

Para cerrar, Neira declaró que “hay que entender un poco a los jugadores. Si están jugando en la Premier League y no los utilizan para nada en la selección, lo encuentro hasta una falta de respeto hacia él. Y ahí vienen las reacciones. Por eso lo vuelvo a reiterar: al llegar a Chile tienen que nombrar un entrenador”.

“Todos los países ya están con sus entrenadores preparando los equipos para las próximas eliminatorias, y nosotros nada. Entonces, de nuevo vamos a estar ahí peleando por un cupo. Creo que se está haciendo todo muy mal y la solución, creo yo, es poner al señor Fernando Ortiz al mando de la selección”, concluyó.

¿Cuándo juega la selección chilena ante México?

La Roja se verá las caras ante el seleccionado mexicano el martes 6 de otubre a partir de las 23:30 (hora de Chile) en el Estadio Los Angeles Memorial Coliseum.

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En síntesis