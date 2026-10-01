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Selección chilena

“Casi terminaron con puñetes, estamos cada día peor”: la triste realidad de la selección chilena

Jorge Aravena lamenta lo que ocurre con la selección chilena de Nicolás Córdova y asegura que hay un descontrol total.

Por Felipe Escobillana

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Marcelino Núñez provoca problemas en la Roja
© ANDRES PINA/PHOTOSPORTMarcelino Núñez provoca problemas en la Roja

La desconvocatoria de Marcelino Núñez de la selección chilena dejó la escoba en la interna, pues entienden que se trata de un hecho grave que revuelve las aguas de un elenco que ya está con suficientes problemas deportivos.

Jorge Aravena, ex seleccionado nacional, lamenta lo que ocurre en la gira por Norteamérica y piensa que hay un problema grave que se debe solucionar.

“Feo que pase esto que dicen, de que dos jugadores terminaron a los puñetes. Estamos cada día peor”, manifestó el Mortero sobre un asunto que es muy delicado, pues se habla de que Marcelino casi pelea con Lucas Cepeda.

“Si llegó a suceder lo que se habla es grave, que con un compañero de selección termine así la discusión”, agregó el autor del “gol imposible” en el Estadio Nacional.

Marcelino Núñez en el ojo del huracán

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El tirón de orejas a Marcelino Núñez

Aravena además lamenta que los futbolistas no sepan manejar la situación de una suplencia, como ocurre luego de la decisión de Nicolás Córdova tras el duelo ante Canadá.

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“Todos los jugadores quieren jugar, pero decide el entrenador y hay que respetar su decisión”, manifestó tras haber borrado al jugador del Ipswich del segundo partido.

“Depende del carácter de cada persona, pero debes aceptar. El entrenador tiene que decidir quiénes son los titulares, aguantarse”, complementó su idea.

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