La situación del especialista en métrica pasa por su peor momento y protagonizó un fuerte conflicto en el camarín de la Roja.

La situación de la selección chilena tocó fondo. Tras quedar en el último lugar de las pasadas Eliminatorias Sudamericanas, la Roja sigue sin director técnico y ahora se filtró un fuerte conflicto, que tiene al interino Nicolás Córdova como protagonista.

El camarín de la Roja, que enfrenta una gira por América del Norte, se rompió y terminó con el volante Marcelino Núñez desafectado de la concentración, tras discusión con compañeros y el DT.

Chile con Córdova a la cabeza es un desastre total, ya sea a nivel de resultados como de manejo interno, por lo que los especialistas ya están pidiendo el despido del cuerpo técnico interino.

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Juan Carlos Letelier cree que llegó el momento de la salida de Córdova de la Selección

El ex delantero de la selección chilena Juan Carlos Letelier conversó con RedGol y señaló que Córdova debe ser removido, porque no tiene las competencias para seguir en el cargo.

“Lo de Córdova no da para más, tiene un mal manejo. Hay que ver qué pasó en la interna para que casi lleguen a las manos los jugadores”, dijo de entrada el mundialista en España 1982.

“Si no tiene un manejo con jugadores jóvenes, menos lo va a tener con futbolistas más avezados y con prestigio internacional”, agregó.

Nicolás Córdova pende de un hilo en la Roja. Foto: Jeff Lee/Photosport

Luego, el ex jugador de Cobreloa señaló que es el momento para que la Federación de Fútbol de Chile tome una medida con Nicolás Córdova y deje vacante su cargo en las selecciones nacionales.

“Quizá la Federación no tiene dinero para contratar a un buen cuerpo técnico de cara a las Eliminatorias, pero eso no significa que dejemos pasar estas cosas. El entrenador no debería seguir después de todo esto“, comentó el Lete.

“Pongo un ejemplo más extremo: Manuel Pellegrini siempre tiene contentos a todo su plantel, están felices los jugadores que juegan y los que no juegan. Eso es tener manejo y Córdova no sabe y no lo tiene“, cerró Juan Carlos Letelier.

En síntesis

Marcelino Núñez fue desafectado de la Roja tras discutir con compañeros y Nicolás Córdova.

fue desafectado de la Roja tras discutir con compañeros y Nicolás Córdova. Nicolás Córdova dirige a Chile como DT interino durante la gira por América del Norte.

dirige a Chile como DT interino durante la gira por América del Norte. Juan Carlos Letelier pidió a la Federación el despido de Nicolás Córdova tras los incidentes.

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¿Cuándo y a qué hora es el partido amistoso de Chile vs México?

El tercer y último partido amistoso de la selección chilena en su gira por América del Norte será este martes 6 de octubre, cuando a partir de las 23:30 horas de Chile se mida ante México, en el estadio Los Angeles Memorial Coliseum de Estados Unidos.