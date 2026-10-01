A nivel juvenil y en la adulta, el ex volante ha enfrentado más de un problema interno. Ahora se suma el caso Marcelino Núñez.

Nicolás Córdova está siendo muy cuestionado en su trabajo como entrenador en la selección chilena. Lo cierto, es que ha cosechado más polémicas que buenos resultados.

Córdova venía trabajando en las juveniles de La Roja, pero luego de la salida de Ricardo Gareca asumió en la mayor de forma interina. El problema es que lo que era un parche, algo momentáneo, se ha estirado más que cuerda de guitarra y no de las afinadas.

Los conflictos de Nico Córdova

Nicolás Córdova arribó al fútbol joven en Juan Pinto Durán a mediados de 2023. Rápidamente tuvo que asumir por primera vez al mando de la selección chilena adulta tras la renuncia de Eduardo Berizzo en noviembre de ese año. Debutó con una derrota ante Ecuador en condición de visita.

La primera controversia de Córdova en La Roja fue en el Preolímpico Sub 23 de 2024. El DT cortó a Marcelo Morales, una de las figuras de aquel plantel, por no cumplir con el índice de grasa corporal. Mientras algunos defendieron la medida, otros cuestionaron el manejo del tema. Chile no tuvo buenos resultados en el torneo y quedó eliminado en primera ronda.

Morales se reencontró con Córdova en esta última nómina tras la polémica de 2024. Imagen: Photosport

Ya al mando de la Sub 20 en 2025 tampoco obtuvo números positivos en la Copa del Mundo de la categoría disputada como local. 1 triunfo en 4 partidos y clasificado a octavos por menor cantidad de tarjetas amarillas. Ante las críticas, Nico Córdova se excusó aludiendo que usaba otras métricas para evaluar el rendimiento. De ahí quedó como el “métricas”.

Erick Pulgar, una de las figuras chilenas en el extranjero, no es parte de la selección chilena por decisión personal. Córdova incluso viajó a Río de Janeiro para convencer a la estrella de Flamengo, pero sin éxito. El antofagastino no ha querido sumarse al ciclo del ex volante.

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Por si fuera poco, los resultados de Nico Córdova en Chile han sido pésimos: fuera del Preolímpico Sub 23 en primera ronda, fuera del Mundial Sub 20 en octavos de final y malos resultados con la adulta. Suma 12 partidos, 7 derrotas, 4 victorias y 1 empate. Los triunfos han sido ante Rusia, Perú, Cabo Verde y RD Congo.

A todos estos antecedentes le suma ahora el conflicto con Marcelino Núñez. De acuerdo a Radio ADN, el jugador se molestó con Córdova por no jugar con Estados Unidos. Las declaraciones del DT tampoco habrían ayudado. Un interinato que se ha alargado más que teleserie de Mega y que pareciera que no tendrá un buen final.