El uruguayo que celebró su retorno a las canchas hace unas semanas, vuelve a estar al margen por problemas físicos.

Universidad de Chile regresó a los entrenamientos en el Centro Deportivo Azul, donde en la previa del duelo ante Deportes Antofagasta, por los cuartos de final de la Copa Chile, tienen una tarea.

Fue el propio técnico Fernando Gago quien asumió el desafío, teniendo en cuenta de que este fin de semana no verán acción, para recuperar a los lesionados del plantel.

Pero hay un jugador que llama la atención, porque luego de su regreso con gol ante Coquimbo Unido, no ha vuelto a tener acción y está fuera de las nominas: Octavio Rivero.

Octavio Rivero volvió hace unas semanas. Foto: Jonnathan Oyarzun/Photosport

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Rivero se mantiene al margen en la U

La última vez que Octavio Rivero fue citado en la U fue ante La Serena, donde fue a la banca y no pisó la cancha. Tras ello, no fue considerado en los duelos ante Everton, mismo camino que sigue para la serie ante Antofagasta.

Según el sitio Emisora Bullanguera, nuevamente hay problemas con el uruguayo: “El delantero uruguayo que se sometió a una operación en su rodilla a comienzos de la presente temporada se encuentra en un retroceso en su proceso de recuperación“.

“Tal es la gravedad de la situación que el delantero se encuentra entrenando totalmente diferenciado del plantel. La medida tomada en torno a Rivero no es novedad, pues el uruguayo no entrena a la par de sus compañeros desde su última convocatoria ante Deportes La Serena” detallan.

Un nuevo drama con el delantero, quien, tras regresar y anotar ante Coquimbo Unido, esperaba un renacer de su carrera en la U, pero que nuevamente ha debido mantenerse al margen.

Por lo mismo, ya se adelanta que se sumará a la lista de bajas de los azules, donde ya están los seleccionados Igor Lichnovsky, Marcelo Morales, Bianneider Tamayo y Agustín Arce.