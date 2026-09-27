Fernando Gago convocó a 21 jugadores para la revancha ante Everton, con Igor Lichnovsky de regreso y Octavio Rivero fuera de la nómina.

Universidad de Chile tendrá una jornada cargada este domingo, jugando primero los minutos restantes del duelo suspendido ante Everton y, después, volverán a enfrentarse a los ruleteros por la revancha de los octavos de final de la Copa Chile.

Para ambos compromisos, Fernando Gago entregó una convocatoria de 21 futbolistas, donde aparece una novedad importante en defensa. Igor Lichnovsky, vuelve a estar disponible tras el problema gástrico que lo había dejado fuera.

La principal ausencia, es Octavio Rivero. El delantero nuevamente quedó fuera de una convocatoria de los Azules. Te dejamos los detalles previos al partido.

Octavio Rivero quedó nuevamente fuera de la nómina azul.

Los citados de U. de Chile vs. Everton

La nómina está encabezada en el arco por Gabriel Castellón y Cristopher Toselli.

En defensa fueron considerados Diego Vargas, Nicolás Ramírez, Nicolás Fernández, Fabián Hormazábal, Matías Zaldivia, Claudio Gutiérrez e Igor Lichnovsky.

Para el mediocampo, Gago cuenta con Israel Poblete, Tobías Reinhart, Javier Altamirano, Charles Aránguiz, Marcelo Díaz y Matías Riquelme.

Finalmente, en ataque aparecen Maximiliano Guerrero, Eduardo Vargas, Jhon Cortés, Juan Martín Lucero, Gonzalo Reyna e Ignacio Vásquez.

La U vivirá una exigente jornada en el Estadio Nacional, donde primero completará los ocho minutos pendientes ante Everton y luego disputará la revancha de Copa Chile.

U. de Chile vs. Everton: hora y dónde ver EN VIVO Copa Chile

El partido de vuelta entre Universidad de Chile y Everton está programado para este domingo 27 de septiembre, desde las 17:30 horas. en el Estadio Nacional.

Una particularidad de esta jornada es que ambos equipos primero deberán completar los minutos restantes de la ida, que se reanudará a las 14:45 horas desde el minuto 82.

Ambos duelos tendrán transmisión por TNT Sports Premium, también estará disponible la opción de streaming mediante TNT Sports en HBO Max.

En resumen…