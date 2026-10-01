Un medio asegura que no fueron problemas familiares lo que hicieron dejar a la Roja; hablan de un distanciamiento con el DT.

La selección chilena sufre un importante quiebre en el camarín, luego de la derrota por 4-2 ante la selección de Estados Unidos en la gira por Norteamérica de la mano del técnico Nicolás Córdova.

Así al menos lo detalla la radio ADN, quienes profundizaron en la salida de la concentración de Marcelino Núñez, que, en versión de la Roja, fue liberado por problemas personales.

Pero le citado medio destaca que el volante del Ipswich Town decidió irse molesto, por no sumar minutos en el último amistoso, lo que provocó un quiebre en la interna.

Marcelino Núñez fue titular ante Canadá

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Marcelino Núñez provoca un quiebre en la Roja

Nicolás Córdova suma un nuevo problema en la selección chilena, esta vez con Marcelino Núñez, quien decidió dejar la concentración de la selección chilena y volver a Inglaterra.

“No se trata de ningún problema familiar, ni mucho menos alguna complicación física, sino que fue el propio volante quien pidió no seguir participando de la gira y volver a Inglaterra a entrenar con su club“, detallan.

En ese sentido, dejan en claro que hubo molestia por no sumar minutos ante Estados Unidos, luego de ser titular contra Canadá, lo que provocó esta decisión y un distanciamiento interno.

“Pero esta solicitud no habría nacido de la nada. El volante formado en la Universidad Católica se molestó con Nicolás Córdova luego de no sumar minutos ante Estados Unidos, lo que habría derivado en no querer seguir participando de las prácticas, confirmando una relación tensa con el entrenador interino de la Roja”, finalizan.