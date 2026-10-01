Tikitaka App: guía de opiniones y descarga

Lleva tus apuestas deportivas y de casino en todo momento y lugar al usar la TikiTaka app. Conoce la opción más segura de tener esta casa de apuestas en tu celular.

Por el momento, la TikiTaka app no está disponible para descargar en Chile. De tal manera que podrás usar la plataforma de esta casa de apuestas desde el navegador web de tu dispositivo móvil sin importar si es iOS o Android:

Aspectos de la app Características Descarga: requisitos del sistema Android o iOS Características: funciones de la app Apuestas deportivas, juegos de casino Bonos y Promociones Disponibles en TikiTaka para celulares Experiencia de usuario Excelente Opiniones Sin app dedicada para celulares, la versión móvil funciona a la perfección. Código para nuevos usuarios REDVIP

¿Cómo descargar Tikitaka App?

TikiTaka no cuenta actualmente con una aplicación para dispositivos móviles. Sin embargo, puedes usar la plataforma en tu celular desde el navegador móvil en iOS y Android.

No necesitas descargar un aplicativo no una TikiTaka app Android o iOS. Simplemente ingresa a la página oficial de la casa de apuestas, inicia sesión y empieza a jugar en tus deportes y juegos de casino favoritos.

Otra opción para entrar rápidamente a la plataforma de esta casa de apuestas es creando un acceso directo. Esta opción está disponible en iOS y Android. Te explicamos:

Crea el acceso directo en iOS

Para ingresar a la casa de apuestas en iOS aun sin tener una TikiTaka app, lo primero que tienes que hacer es acceder al navegador web de tu dispositivo. En el casino de iOS, lo más común es que uses Safari.

Una vez ingreses a la página web oficial de TikiTaka en Chile, podrás crear el acceso directo al presionar el ícono de compartir que identificas como ‘una flecha apuntando hacia arriba’.

Se abrirá un menú en el que debes desplazarte hasta abajo para hacer clic en la opción ‘Añadir a pantalla de inicio’.

Cómo instalar el acceso directo TikiTaka en iOS

Una vez que hagas clic allí, se instalará el acceso directo en la pantalla de inicio de tu celular. Podrás renombrar el acceso, incluso ponerle TikiTaka app.

Así estás listo para apostar en esta casa de apuestas sin la necesidad de una app de TikiTaka, pero ingresando rápidamente a la plataforma.

Cómo crear el acceso directo en dispositivos Android

Tampoco está disponible una TikiTaka app Google Play para usuarios con dispositivos Android, pero es posible usar la plataforma de esta casa de apuestas en el navegador web y creando también un acceso directo.

La primera opción que tienes es ingresar a la página web de TikiTaka en Google Chrome o en el navegador que tengas en tu Android.

Desplázate hasta el final de la página en donde encontrarás un botón de ‘Información general’. En esa pestaña se ubica el link ‘Crear acceso directo’ el cual debes presionar. Aparecerá un banner que dice ‘Instalar TikiTaka app’.

Si al instalar ese acceso directo no puedes ingresar a la plataforma, debes intentar instalarlo manualmente desde la página web del operador así:

Ingresa a TikiTaka desde el navegador web Presiona el ícono del menú identificado por los 3 puntos verticales de la esquina superior derecha Se desplegará un menú en el cual debes encontrar la opción ‘Añadir a la página principal’

Instalar acceso directo Android

En algunas versiones de Android puede aparecer como ‘Instalar y crear acceso directo’ Crea el acceso directo en tu navegador Renombra el acceso incluso como ‘TikiTaka app’ Finaliza presionando el botón ‘Agregar’

De esta manera podrás ingresar a la plataforma de la casa de apuestas aunque esta no tenga una TikiTaka app disponible en estos momentos.

Desde allí podrás registrarte, reclamar el bono de bienvenida para deportes con tu primer depósito y empezar a apostar en tus deportes y juegos de casino preferidos.

Requisitos de descarga y compatibilidad

Debido a que actualmente TikiTaka app no está disponible, crear el acceso directo a la página web no necesita de una descarga ni de requisitos de compatibilidad del sistema operativo.

Es suficiente con que ingreses al navegador web de tu celular, digites TikiTaka e ingreses a la página web del operador, o incluso puedes hacerlo desde aquí.

La plataforma funcionará correctamente desde cualquier navegador web del dispositivo móvil que tengas a la mano.

¿Existen bonos disponibles para la app?

Debes saber que ingresar a la plataforma de esta casa de apuestas desde la TikiTaka app Android o iOS te permite reclamar todas las bonificaciones disponibles en el operador, desde el bono de bienvenida o las promociones frecuentes para usuarios registrados.

bono exlusivo Redgol

Bono bienvenida casino: hasta $500,000 CLP

El bono de bienvenida para casino te entrega el 100% de tu primer depósito y hasta $500,000 CLP, e incluye 200 giros gratis.

Para reclamar esta bonificación, debes elegir la promoción durante el TikiTaka registro que puedes realizar desde la TikiTaka app en tu celular.

Para reclamar este bono debes registrarte, elegir el bono y realizar un primer depósito de mínimo $5,000 CLP.

Luego de esto, deberás cumplir con los Términos y Condiciones de la bonificación, incluso con el requisito de apuesta de x35 el depósito y el bono y posteriormente de x40 de las ganancias generadas.

Bono bienvenida deportes: oferta exclusiva con el código promocional REDVIP

El bono de bienvenida para deportes es una oferta exclusiva para los nuevos usuarios que se registren usando el código promocional TikiTaka REDVIP.

Durante el registro deberás señalar que cuentas con el código promocional, digitarlo y así la casa de apuestas te entregará un bono exclusivo de hasta $750,000 CLP + $5,000 CLP en apuestas gratis por tu primera recarga.

Sin el código promocional, podrás acceder al 100% de tu depósito pero solo hasta los $750,000 CLP. Para liberar esta bonificación debes cumplir con los siguientes TyC:

Regístrate en TikitaTaka con el código promocional REDVIP Realizar el primer depósito de mínimo $5,000 CLP El primer depósito tiene un rollover de x1 con una apuesta de cuota mínima de 1.50 Al recibir el bono deberás apostar el primer depósito + el bono de bienvenida por x6 Realiza apuestas simples de ganar/perder con cuota mínima de 2.00. Combinadas con cuotas de 1.50 por selección Vigencia de 30 días desde el primer depósito

El bono de bienvenida TikiTaka es exclusivo con el código promocional REDVIP

Funciones de la app Tikitaka

Como ya sabes, la TikiTaka app no está disponible en estos momentos en Chile. Por lo tanto, para usar esta plataforma en tu celular debes ingresar al navegador web.

Lo más destacado de esto, es que la plataforma disponible para celular es una réplíca al 100% de la versión de PC, por lo que podrás acceder a todas las funciones que la casa de apuestas le ofrece a sus usuarios.

Desde registrarte, realizar tu primer depósito con pesos chilenos o criptomonedas, reclamar bonos y promociones, hasta apostar en los mejores eventos deportivos del mundo y en los más destacados juegos de casino y casino en vivo.

Por ejemplo, puedes apostar en los partidos de la Champions League, de la Liga de Primera o de la Copa Chile, pero también podrás jugar en Sweet Bonanza, Gates of Olympus, y miles de los mejores tragamonedas y juegos de mesa disponibles.

También puedes contactar al servicio al cliente, realizar retiros y conocer todos los Términos y Condiciones del operador. Solo verifica que tengas una conexión estable a Internet.

Opinión sobre la aplicación de Tikitaka

No tener una aplicación móvil disponible puede ser una desventaja para una casa de apuestas. Sin embargo, en el caso de TikiTaka se resuelve bien al disponer de la versión móvil del sitio web.

Los usuarios de esta casa de apuestas podrán acceder a todas las características que ofrece el operador ingresando desde su celular. Solo deben contar con una buena conexión a Internet.

Así que podrán desde registrarse, apostar en deportes y casino y hasta solicitar ayuda al servicio al cliente, desde la comodidad de su celular.

FAQs: App de Tikitaka

+ ¿Cómo instalar la app Tikitaka? Instala el acceso directo a la página web que funciona como la TikiTaka app desde Android, ingresando al navegador de tu celular, presionando el botón del menú y haciendo clic en ‘Crear Acceso directo’. En iOS, presiona el botón de compartir y luego haz clic en ‘Añadir a pantalla de inicio’.

+ ¿Se puede depositar desde la app? Si, puedes depositar en pesos chilenos o en criptomonedas.

+ ¿Cuál es el bono de bienvenida disponible en la app? Regístrate y reclama un bono exclusivo para deportes del 100% de tu primer depósito hasta $750,000 CLP.

+ ¿Cómo hacer retiradas con Tikitaka app? Puedes hacer la solicitud mediante transferencia bancaria, Skrill o MyFinity. También están disponibles los retiros por criptomonedas.