Tikitaka Casino: promociones y slots en Chile

El TikiTaka casino cuenta con más de 11.000 tragamonedas y miles de juegos más. La plataforma además de un bono de bienvenida atractivo, ofrece hasta seis promociones adicionales para aprovechar el saldo de tu cuenta.

El TikiTaka casino se presenta como una de las plataformas más completas para los usuarios chilenos con más de 11.000 tragamonedas disponibles y otros miles de juegos más en títulos en casino en vivo, juegos de Jackpot y juegos instantáneos. Revisa cómo sacarle el máximo provecho a esta casa de apuestas con su bono de bienvenida y más promociones.

Promociones y beneficios disponibles en TikiTaka casino

El bono de bienvenida TikiTaka para casino es uno de los más valiosos en el mercado chileno con una oferta de hasta $500,000 CLP + 200 giros gratis. Conoce más detalles de las bonificaciones disponibles en el operador:

¿Qué obtengo con el bono de casino de Tikitaka?

Con el TikiTaka casino bono, los nuevos usuarios de esta casa de apuestas pueden reclamar el 100% de su primer depósito por hasta $500,000 CLP, más 200 giros gratis.

Tomada de TikiTaka Chile

Con esta bonificación, podrás ingresar al Tikitaka casino y jugar en los más de 11.000 juegos disponibles, incluidos los mejores tragamonedas y juegos de mesa del mercado.

Para reclamar el bono y acceder a todos los beneficios de la promoción, debes cumplir con requisitos y normas básicos establecidos por el TikiTaka casino online, que te explicaremos más adelante.

Cómo conseguir el bono de Casino Tikitaka

Cómo elegir el bono de bienvenida al registrarse en TikiTaka

Sigue exactamente los pasos a continuación si quieres recibir el TikiTaka casino bono de hasta $500,000 CLP para usar en los mejores juegos de tragamonedas del mercado:

Ingresa a la página oficial de TikiTaka Presiona el botón ‘Regístrate’ de la parte superior derecha Selecciona el bono de bienvenida de casino Completa el formulario de registro Realiza tu primer depósito de mínimo $5,000 CLP Activa la promoción ingresando a la sección ‘Mis bonos’ Empieza a jugar para completar los requisitos de apuesta

Recuerda que si ingresas el código promocional TikiTaka ‘REDVIP’ en el momento del registro, recibirás un bono de bienvenida exclusivo para deportes de hasta $750,000 CLP.

Condiciones del bono de bienvenida para Tikitaka casino

El bono de bienvenida disponible para nuevos usuarios en el TikiTaka casino online es una promoción bastante atractiva por el monto máximo a recibir de hasta $500,000 CLP, pero cuenta con condiciones exigentes para liberarlo:

Condición Detalle Depósito mínimo requerido $5,000 CLP Rollover Hay dos tipos de rollover en esta promoción:



x35 el monto del depósito + el bonox40 las ganancias producidas con los giros gratis Tipo de Apuesta Se debe terminar cualquier bono de casino activo antes de usar los giros gratis. Recibirás 20 giros gratis durante 10 días consecutivos para completar los 200 prometidos en el bono. Monto del código 100% hasta $500,000 CLP + 200 giros gratis Plazo de vigencia 10 días para cumplir con los requisitos de liberación del bono del TikiTaka casino

Reembolso semanal de hasta $200,000 en TikiTaka casino

Promociones para usuarios registrados en TikiTaka Casino

En TikiTaka podrás reclamar hasta $200,000 CLP de devolución VIP casino, por el 25% del total de las apuestas que realices con dinero real, menos las ganancias obtenidas de ello.

Para recibir este Cashback semanal debes recordar que está disponible solamente para los juegos del TikiTaka casino online en vivo. El monto mínimo a recibir es de $1,000 CLP.

15% de reembolso diario hasta $400,000 en casino

Este tipo de devolución VIP casino está disponible solo para jugadores registrados en los niveles VIP 2-5. La promoción es válida cada día entre las 00:00 horas hasta las 23:59:59 de ese mismo día.

Este tipo de reembolso cuenta con un requisito de apuesta de x1. Así que, si como usuario recibes $1 o hasta los $400,000 CLP como máximo de cashback, deberás apostarlo al menos una vez.

Revisa más promociones con sus respectivos Términos y Condiciones en la página de TikiTaka casino.

Juegos y slots disponibles en Tikitaka casino online

Juegos de casino y casino en vivo en el casino TikiTaka

La casa de apuestas anuncia que cuenta con más de 14.600 juegos y tragamonedas disponibles para sus usuarios, nuevos o registrados.

Se destacan los juegos de los mejores proveedores del mercado como Pragmatic, Novomatic, Amusnet o Yggdrasil. Entre los tragamonedas más destacados están:

Gates of Olympus

Epic Ape

Coin Volcano

Sweet Bonanza 100

Juegos en vivo

Zombie Dawgs

Juegos instanténos

Hot Step Hold and Win

Juegos de mesa

Jackpots

Usa los juegos en vivo con crupier y streaming disponibles como Ruleta, Blackjack y más de 650 títulos disponibles.