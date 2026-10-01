El ex entrenador interino de la selección chilena criticó el feo abrupto que terminó con la salida de Marcelino Núñez de la concentración.

Un circo. En eso se convirtió la selección chilena, porque es el hazmerreír por sus malos resultados en la cancha y por el show interno que desató un fuerte quiebre en el camarín, durante la gira por América del Norte.

La noche del miércoles se confirmó la baja de Marcelino Núñez por “problemas personales”, sin embargo, su salida de la concentración se debe a una disputa con Lucas Cepeda y Nicolás Córdova.

La triste realidad de la Roja fue analizada por un ex DT interino del equipo nacional, ya que César Vaccia cuestionó el manejo de Córdova y expuso que puede estar viviendo sus últimos días como funcionario de la Federación de Fútbol de Chile.

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César Vaccia esboza que se puede venir el adiós de Nicolás Córdova en la Selección

César Vaccia sabe lo que significa estar como interino en la Selección, y en diálogo con RedGol reconoció que pensaba que Nicolás Córdova tenía buen manejo de camarín, algo que se terminó en Estados Unidos.

“Cuando vi el trabajo de Nicolás en terreno vi que estábamos bien encaminados y que había disciplina, no habíamos tenido problemas de este tipo y sentía que había un buen manejo de grupo, estaban muy concentrados en lo que estaban haciendo y yo le daba un valor. Que pase esto ahora es lamentable”, comentó el DT.

Nicolás Córdova es cuestionado en la Roja. Foto: Jeff Lee/Photosport

“Esto pasa porque los seres humanos somos complejos. Cuando las cosas no se dan bien y están varios días juntos, aparecen las conductas negativas y lo peor de lo nuestro“, agregó.

Por último, César Vaccia plantea que Nicolás Córdova pierde piso y perfectamente los dirigentes de la Federación de Fútbol de Chile pueden pensar despedirlo de su cargo de jefe de selecciones menores.

“Este conflicto le pone la guinda a la torta, todo mal, pésima la conducta de los jugadores. Lamentable… Quizá esto obliga a toma una decisión a los dirigentes sobre la continuidad de Córdova en las selecciones chilenas“, cerró César Vaccia.

En síntesis

Marcelino Núñez dejó la concentración tras un conflicto con Lucas Cepeda y Nicolás Córdova.

dejó la concentración tras un conflicto con Lucas Cepeda y Nicolás Córdova. César Vaccia criticó la gestión del DT interino Nicolás Córdova tras la gira.

criticó la gestión del DT interino Nicolás Córdova tras la gira. La Federación de Fútbol de Chile podría evaluar la continuidad de Nicolás Córdova.

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¿Cuándo y a qué hora es el partido amistoso de Chile vs México?

El tercer y último partido amistoso de la selección chilena en su gira por América del Norte será este martes 6 de octubre, cuando a partir de las 23:30 horas de Chile se mida ante México, en el estadio Los Angeles Memorial Coliseum de Estados Unidos.