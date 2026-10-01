Le dicen el Lobo del Aire, en su momento criticó muy firme al casildense por marginarlo de un Mundial y analizó junto a RedGol todo el polvorín que se generó en la Roja durante la gira por América del Norte.

Marcos González tuvo un estreno muy joven en la selección chilena y una divergencia muy importante con Jorge Sampaoli que lo hace entender muy bien qué ocurre en la especie de cabaret que vive la Roja al mando de Nicolás Córdova.

Todo comenzó por la sorpresiva salida de Marcelino Núñez, quien aludió motivos personales para abandonar la concentración y volver a su club en Inglaterra, el Ipswich Town. A pesar de que se habló que el volante surgido en las inferiores de la Católica estuvo a punto de llegar a los combos con Lucas Cepeda, parece que todo va por otro carril.

Al menos según la versión del periodista Cristian Caamaño, quien sostiene que el inconveniente es sólo con Córdova. En ese contexto, y sin una vocería oficial que confirme cuál fue la verdadera razón de Núñez, RedGol tomó el teléfono y se puso en contacto con el Lobo del Aire.

Marcelino Núñez pidió salir de la Roja por motivos personales y no estará ante México. (Alejandro Pagni/Photosport).

González aceptó hablar de esta situación. “Es lo que pasa cuando no hay resultados, el trabajo esperado no da resultados y tratas de insistir en algo que no es”, manifestó el otrora zaguero central de la Universidad de Chile campeona de la Copa Sudamericana y de Flamengo en Brasil.

Marcos González celebra uno de los dos goles que convirtió en la selección chilena. (Martin Thomas/Photosport).

“Empiezan a pasar todo tipo de acontecimientos en un camarín que no tiene una senda ganadora ni el liderazgo propio de un entrenador. Al no tenerlo, pasa todo esto”, aseguró González, quien apuntó directamente a Córdova por la carencia que ha tenido para llevar el grupo.

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Marcos González: de criticar a Sampaoli por sacarlo de la selección chilena a apuntarle a Córdova

La historia de Marcos González en la selección chilena tuvo un sinsabor muy fuerte que lo distanció para siempre de Jorge Sampaoli, quien lo marginó del Mundial de Brasil 2014 pese a que le pidió que se integrara antes a las prácticas y por eso, tiene clarísimo qué ocurre en esta situación donde Nicolás Córdova parece haber perdido el piso.

“Esto ha pasado siempre. Hay situaciones en que los futbolistas se ofuscan un poco, puede que la agarren un compañero, alguna situación de entrenamiento. Algún roce más allá de lo normal, pero queda ahí. Aunque a nivel de selección todo tiene una repercusión mayor”, describió el Lobo del Aire.

Marcos González en acción por la Roja. (Andres Pina/Photosport).

Durante su largo recorrido futbolístico, evidentemente González vio esto en más de una ocasión. Y para él, al menos en este caso, todo tiene un responsable. “Redunda todo en que falta ese líder como entrenador que te lleve por una senda que te permita tener buenos resultados y te aleje de este mal humor”, lanzó.

Nicolás Córdova fue apuntado directamente por Marcos González, tal como él hizo varias veces con sus jugadores. (Andrés Piña/Photosport).

“Lamentablemente es una situación en la que no hubo resultados esperados y el trabajo que se está haciendo no permite eso. Es una combinación de muchas cosas. No sólo un mal manejo”, sentenció Marcos González en esta conversación con Paulo Flores. Colorín, Colorado, quedan muchos capítulos para que esta historia haya terminado.

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¿Cuándo juega Chile vs México en esta fecha FIFA?

A la selección chilena le resta un partido para cerrar esta gira por América del Norte: el martes 6 de octubre, a contar de las 23:30 horas, la Roja enfrentará a México.