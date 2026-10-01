Se dio a conocer cuál fue el detonante de la actitud del volante de Ipswich Town contra el técnico interino de La Roja.

A medida que transcurren las horas desde que Marcelino Núñez decidió salir de la Selección Chilena tras un conflicto con el entrenador interino Nicolás Córdova, aparecen nuevos antecedentes que dan cuenta de la magnitud del incidente.

En ese ámbito, Radio ADN detalló que la discusión entre jugador y técnico se dio tras el duelo con Estados Unidosen St. Louis, donde el volante le enrostró al especialista en métricas el por qué no lo puso en este encuentro, lo que generó la reacción de la contraparte.

Fue tras el encare de Núñez por su marginación del lance que Córdova fue categórico en señalarle, según la emisora, “si no te gusta, te vas“. A partir de allí se cortó la relación y el futbolista le comunicó al gerente de selecciones Felipe Correa su salida definitiva.

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La frase de Córdova que provoca salida de Núñez

Lo que llama la atención es lo que vino después tras la discusión. El medio radial indicó que tuvo “un pequeño desentendido con su compañero Lucas Cepeda, el cual terminó con ambos cara a cara y algún pechazo, pero que no escaló más allá que una discusión de camarín”.

Tras todo lo anterior fue que se oficializó la salida de Marcelino Núñez de la Selección con una clara advertencia de su parte, siempre según el citado medio, “mientras siga Nicolás Córdova al mando de la selección absoluta, él no volverá a jugar por Chile“.

Lo más grave de todo esto es que, más allá del comunicado oficial de la desconvocatoria del volante, pese a la presencia de Pablo Milad, presidente de la Federación de Fútbol en la delegación en Estados Unidos, no habrá una declaración al respecto hasta nuevo aviso.

¿Cuándo vuelve a jugar La Roja?

En busca de volver a los triunfos, la Selección Chilena de Nicolás Córdova enfrentará a México en el Memorial Coliseum de Los Ángeles, este martes 6 de octubre a las 23:30 horas.

En síntesis