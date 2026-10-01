El volante formado en Universidad Católica no tiene pensando volver al equipo de todos si Córdova sigue siendo el entrenador.

Todavía quedan coletazos de lo que fue la renuncia de Marcelino Núñez a la selección chilena. El volante del Ipswich decidió dejar la concentración del equipo de todos por diferencias con Nicolás Córdova, aunque desde la ANFP solo se limitaron a decir que fue por “motivos personales”.

Esta situación vuelve a poner en tela de juicio la labor de Córdova como entrenador de la Roja. Y es que su equipo no solo no juega a nada y pierde con cualquiera, sino que ahora también tiene un camarín que derechamente se le escapó.

Lo peor es que la situación parece no tener vuelta, por lo menos mientras Córdova siga siendo el entrenador. Así por lo menos lo estaría dejando en claro Marcelino si lo que se quiere es que vuelva a la Roja.

ver también Nuevos detalles del escándalo en la selección chilena: “Relación quebrada por las filtraciones del cuerpo técnico”

Marcelino Núñez decide su futuro en la selección chilena

De acuerdo a información entregada por ADN Radio, Marcelino Núñez decidió que no volverá a jugar por la selección chilena si Nicolás Córdova sigue siendo el entrenador. Con esto, su etapa en el equipo de todos entra en un receso hasta que el actual DT deje el cargo.

Marcelino Núñez le pondrá una pausa a su etapa en la selección chilena. | Foto: Photosport.

Marcelino Núñez debutó en la Roja el 9 de septiembre del 2021 en las Eliminatorias Sudamericanas para Qatar 2022. En esa ocasión jugó 45 minutos en la derrota por 3-1 ante Colombia de la mano de Martín Lasarte.

De ahí en más ha jugad 34 partidos, siendo 17 amistosos, 14 por Eliminatorias y tres en Copa América. Suma cinco goles y tres asistencias en 1839 minutos.

El próximo partido de la selección chilena

La Roja cerrará su gira por Norteamérica ante México el martes 6 de otubre a partir de las 23:30 (hora de Chile) en el Estadio Los Angeles Memorial Coliseum.

ver también Los detalles de la polémica despedida de Marcelino Núñez en la Roja: “No informó a Córdova”

En síntesis