En Cooperativa Deportes contaron con lujo de detalles todo lo que ocurrió entre Marcelino Núñez, Lucas Cepeda, Nicolás Córdova y una reunión de capitanes, además del prácticamente nulo respaldo que tiene el DT interino en el plantel. ¡Uffff!

Durante las últimas horas, la selección chilena ha vivido un escándalo que tomó ribetes muy serios. Lo primero que ocurrió fue que Marcelino Núñez aludió “motivos personales” para abandonar la concentración unos días antes del tercer y último amistoso en esta fecha FIFA triple en América del Norte.

Pero luego de eso, se supo la verdadera razón de la salida repentina del mediocampista del Ipswich Town. Además de un choque de visiones con Nicolás Córdova, Núñez también tuvo una discusión fuerte con Lucas Cepeda. Es más, hasta de que casi llegaron a los combos se habló.

En ese contexto, el periodista Francisco Caneo contó nuevos detalles del polvorín en la edición de Cooperativa Deportes de este jueves 1 de octubre. “La historia tiene ribetes de exageración y capítulos sorprendentes. Venía medio calentito Marcelino”, manifestó el comunicador en el inicio de su despacho.

Marcelino Núñez suma 34 partidos en la selección chilena, donde anotó cinco goles. (Andrés Piña/Photosport).

“Más que por las declaraciones, los minutos que no tuvo frente a Estados Unidos lo quemaron un poco. Hubo una charla con los jugadores post entrenamiento, Marcelino entrenó. Cerca del almuerzo, hubo una pequeña discusión futbolística entre los jugadores. Cepeda con Marcelino levantaron el tono”, contó el popular Topito Caneo.

Lucas Cepeda tuvo una discusión con Marcelino Núñez que subió de tono, según Cooperativa Deportes. (Kevin Raposo/Photosport).

Prosiguió con los entretelones que recabó. “Núñez dio un paso más allá: fue a encarar a Cepeda. No se produjo conato ni pelea fuerte, pero sí unos pechazos. Algunos jugadores intercedieron y llega Córdova. Ese último acto de Marcelino recibió el reto y la crítica de Córdova a estadio lleno. Eso también le molestó muchísimo”, relató el citado reportero.

Según Cooperativa Deportes, Córdova reprochó a Núñez a vista de todo el plantel tras la discusión con Cepeda. (Jonnathan Oyarzun/Photosport).

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Reportan “relación quebrada” entre el plantel de la selección chilena y Córdova por nuevo escándalo

Hasta ahí, todo más o menos dentro del margen de lo que puede ocurrir en un equipo de fútbol, pero tomó ribetes de escándalo en la selección chilena por más razones. “Los jugadores entienden dentro del camarín que alguien filtra la información”, lanzó Francisco Caneo.

“Hubo un roce entre Marcelino, los jugadores y Córdova. Núñez negó haber sido el filtrador, emprendió contra Córdova y dijo ‘ya no quiero más’. No habló con sus compañeros, fue a decirle a Felipe Correa que no sigue y abandonó la concentración”, expuso el citado periodista, siempre en Cooperativa Deportes.

Caneo agregó que “todo esto generó algo que se olía: un camarín que está tenso, complicado, cualquier mechita hace que explote, como ocurrió en esta conversación. Después hubo una reunión de capitanes. Estaban Suazo, Vicho Pizarro, Paulo Díaz y Loyola”.

Nicolás Córdova quedó con muy poco respaldo en el plantel, según contó Cooperativa Deportes. (Jonnathan Oyarzun/Photosport).

“No pescaron mucho a Marcelino. Hablaron con Córdova y como consecuencia de eso, la relación está quebrada entre el plantel y el técnico. Saben que es un interinato. Muchos están medios podridos con este ciclo. No sienten que los lleva a algo. Y algunos dicen que las filtraciones vinieron directamente del cuerpo técnico. Por eso se rompieron todas las confianzas”, sentenció el Topo Caneo. Parece que quedan varios capítulos de toda esta novela…

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A la selección chilena le resta un partido para cerrar esta gira por América del Norte: el martes 6 de octubre, a contar de las 23:30 horas, la Roja enfrentará a México.