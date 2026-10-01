A través de votación popular se va a escoger la mascota que representará al evento que se realizará el próximo año en Chile.

El proceso de Co-Creación de la mascota oficial de los Juegos Mundiales de Olimpiadas Especiales Santiago 2027 tuvo su puntapié inicial. El evento social y deportivo de personas con discapacidad intelectual más grande del mundo, que se desarrollará en Chile en octubre del próximo año, comienza a buscar a su nuevo símbolo.

En un trabajo colaborativo entre equipos conformados por personas con discapacidad intelectual de distintas organizaciones vinculadas a la inclusión y alumnos de la carrera de Ilustración de Duoc UC, catorce proyectos competirán por convertirse en la mascota de los Juegos Mundiales.

Será la gente la que decida, a través de una votación popular en diciembre, cuál de los cinco proyectos finalistas será el elegido.

Las Olimpiadas Especiales se realizarán el 2027 en Santiago

La importancia de las mascotas como sello de las Olimpiadas

Rodrigo Gardella, director ejecutivo de Santiago 2027, explicó que “las mascotas marcan generaciones, despiertan identificación en las personas y representan los valores intrínsecos del deporte y también, en este caso, de la inclusión, así que es muy importante que la ciudadanía se haga parte de este proceso y pueda votar por la mascota que mejor represente dichos valores”.

“Habrá votaciones de todas partes del mundo, ya que en Santiago 2027 recibiremos a delegaciones de más de 170 países, por lo que será un evento de representación global inédita para nuestro país”, agregó.

El rector de Duoc UC, Juan José Ugarte, destacó que “nuestra orientación como institución de educación superior es formar personas para una sociedad mejor. En ese sentido, es una oportunidad extraordinaria que nuestros alumnos puedan trabajar conjuntamente con personas con discapacidad intelectual en torno a los próximos Juegos Mundiales de Olimpiadas Especiales, cuyo propósito de inclusión ensanchará el corazón de Chile”.

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Carolina Picasso, presidenta de Olimpiadas Especiales Chile (OE Chile), reveló que “en Olimpiadas Especiales, los atletas son el centro de todo lo que hacemos. Son ellos quienes dictaminaron los lineamientos de este proceso, pues conocen y viven como nadie los valores y características innegociables que deberá tener la mascota de Santiago 2027”.

En la misma línea, Teresita Lira, Atleta Líder de OE Chile e ilustradora de Duoc UC, manifestó que “la mascota que sea escogida ayudará a que los Juegos Mundiales visibilicen a las personas con discapacidad intelectual para una mayor inclusión en las organizaciones, los colegios, las universidades y en el ámbito laboral. Hay muchas barreras por derribar y esta mascota será fundamental”.