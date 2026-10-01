En medio de charla en Conmebol, uno que llegó a semifinales de Copa Libertadores con los azules llenó de loas al hombre de Colo Colo.

Arturo Vidal sigue siendo reconocido a nivel mundial y hasta en la “vereda contraria” lo elogian. Esta vez, Gerardo Pelusso alzó la voz, elogiando en plena charla de fútbol al hombre de Colo Colo.

El DT uruguayo, recordado por su campaña de semifinales en la Copa Libertadores 2010 con U de Chile, participó del Seminario Internacional “Desarrollo Integral en el Fútbol Formativo”, de Conmebol. Ahí dejó una viral reflexión.

Mientras, el ex DT de la U, O’Higgins y Everton puso una lámina en su presentación con la foto de Arturo Vidal. Ahí llegó su ejemplo elogiando al hombre de Colo Colo.

El Arturo Vidal ejemplo para los jóvenes

Gerardo Pelusso deslumbró con su charla en Conmebol, citando a Arturo Vidal como un campeón en su carrera. Esos logros y la pasión por el fútbol son el caballito de batalla del DT para que los jóvenes triunfen en la actividad.

“Arturo Vidal, ¿qué les voy a decir? Cuando estamos haciendo trabajos de volantes, de ida y vuelta, de armados de juegos, cómo juega un mediocampista, pónganle algún video a estos guachos, que lo único que quieren es andar en el telefóno haciendo quizás qué pavada”, lanzó el DT.

Siguiendo con su crítica a las actuales generaciones de jóvenes futbolistas, el ex entrenador de la U dijo: “pónganle un videíto de Arturo Vidal, es un jugador que salió campeón en todas partes que fue”.

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Gerardo Pelusso dirigió por última vez el año 2018, cuando estuvo al mando de Deportivo Cali. En Chile su última experiencia fue al mando de la U, cuando el 2010 llegó a semifinales de Copa Libertadores.