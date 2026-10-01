Ya puedes conocer si tienes los números ganadores del Loto seis aciertos.

La Polla Chilena de Beneficencia realiza este jueves un nuevo sorteo del Loto, correspondiente al Nº 5485, con un pozo acumulado que se reparte entre las diferentes categorías que son parte del juego de azar.

Recordemos que los sorteos del Loto se realizan tres veces a la semana, los días domingo, martes y jueves. Los detalles y cómo jugar online en la siguiente nota de Redgol.

Sorteo Loto jueves 1 de octubre

La Polla Chilena de Beneficencia informa que el sorteo se realizará hoy cerca de las 21:30 hrs y los resultados serán publicados aquí en Redgol.

El pozo acumulado para el sorteo es de $5.750 millones de pesos, monto que será repartido de la siguiente manera:

Loto: $650 millones

Recargado: $1.500 millones

Revancha: $560 millones

Desquite: $220 millones

Jubilazo $1.000.000: $960 millones

Premio Jubilazo $500.000: $360 millones

Jubilazo $1.000.000 por 50 años: $1.200 millones

Jubilazo $500.000 por 50 años: $300 millones



* Monto estimado a repartir entre todas las categorías.

ver también Resultados Loto martes 29 de septiembre: números ganadores sorteo 5484

¿Cómo jugar Loto?