A la espera de una decisión definitiva en Conmebol por la llave de octavos de final entre Universidad de Chile e Independiente, en Perú se frotan las manos por una nueva revancha que se viene.

Todo, porque de pasar la U, el rival en cuartos de final de la Copa Sudamericana será Alianza Lima, donde de inmediato se viene a la memoria el polémico partido jugado en la Copa Libertadores 2010 que terminó en polémica mundial.

Un duelo que tuvo de protagonista el técnico Gerardo Pelusso y una clasificación para la U en los descuentos, donde todo Perú le declaró la guerra al técnico uruguayo.

“Después de tantos años, ¿entiende el rencor que le guarda cierto sector de la hinchada aliancista por el partido del 2010 contra la ‘U’ de Chile?”, le preguntaron ahora a Pelusso en el programa “Desmarcados”.

Pelusso en 2010 como DT de la U.

Pelusso desenmascara a Alianza Lima en la polémica con U de Chile

Fue el mismo Gerardo Pelusso quien sabe que si se autoriza la llave de Universidad de Chile contra Alianza Lima volverá a salir a la luz, pero donde cree que ya pasó mucho tiempo de la polémica.

“No, para mi es cosa del pasado, pero lo entiendo. Al hincha de Alianza lo entiendo porque quería ganar. Cuando clasificamos, el presidente en ese momento tuvo que echarle la culpa a alguien”, explicó.

“Yo no hice nada, solo me acerqué al juez de línea y le dije alguna cosita. Pero son cosas del fútbol. Te digo la verdad: los jugadores estaban adelantados, pero no participaron de la jugada. Esa pelota se va seguir discutiendo y cada uno la cuenta, porque cuando la cuentan con la camiseta puesta es diferente. Esa pelota la desvió un defensa de Alianza y descolocó a Forsyth; entonces, los adelantados no participaron de la acción”, precisó.

Revisa el video:

