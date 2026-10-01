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Selección Chilena

Colo Colo responde a opción de Fernando Ortiz para la Selección: “Tiene la confianza del club”

Nicolás Monckeberg, director de Blanco y Negro, se refirió a las opciones de que el "Tano" dirija a La Roja, dejando en claro que quieren que siga en el club.

Por Alfonso Zúñiga

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Hay respuesta en Colo Colo ante opción de Fernando Ortiz a la Selección Chilena.
© PhotosportHay respuesta en Colo Colo ante opción de Fernando Ortiz a la Selección Chilena.

En momentos donde todos quieren a Nicolás Córdova afuera de la dirección técnica en la Selección Chilena, apareció una opción para asumir el cargo en base a su buen pasar en la actualidad, como es Fernando Ortiz, estratega de Colo Colo.

Fue el histórico Miguel Ángel Neira que en conversación con RedGol postuló al Tano para el puesto al afirmar que “después de Bielsa y Sampaoli viene él“. Incluso cuenta con el visto bueno del mismísimo Alexis Sánchez, quien se hizo viral al hacer público su opinión.

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