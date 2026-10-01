Nuevo bombazo en nuestro balompié. Destapan escándalo en Segunda División, el cual pone en jaque la lucha por el ascenso a Primera B.

Escándalo en el fútbol chileno. Tras una gran campaña que los tiene líderes de Segunda División (tercera categoría del balompié nacional), el equipo Santiago City recibió una grave acusación.

El elenco “ciudadano” está cerca del título y de un histórico ascenso a la Primera B, pero en el Tribunal de la ANFP se juega otro partido. Así lo informó BioBioChile, apelando a que el club “estaría ad portas de una inminente desafilación del fútbol chileno”.

¿La razón? Tal como dice la citada fuente, a los rosados se les acusa de presentar documentación falsa a la hora de defenderse en Quilín. Eso, tras un caso de finiquito en que había sido denunciado por la Unidad de Control Financiero.

Así se le viene la mano al City en el fútbol chileno

Santiago City es acusado de falsificar documentos a la hora de defenderse en la Primera Sala del Tribunal de Disciplina de la ANFP. El club arriesga la desafiliación, donde además se denuncian presuntas amenazas de su dueño.

Foto: Santiago City.

“El club intentó defenderse presentando por medio de su abogado, Óscar Fuentes, un escrito certificado ante notario, que, supuestamente, acreditaba que todo estaba en orden… La notaría fue contactada por los encargados de tratar el caso y el mismo dueño remarcó que él no firmó ningún documento de la institución deportiva”, dice la citada fuente.

Sumado a eso, el propietario de la firma encargó un peritaje externo que habría confirmado la eventual adulteración del documento. Tras eso, “Fuentes renunció a su labor en la defensa”.

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“El escribano también hizo llegar una querella que presentó contra el dueño de Santiago City por este hecho, en la que, además, revela presuntas amenazas”, revelan en el medio.

El reglamento sepulta este tipo de hechos

Si se llega a comprobar la acusación contra Santiago City, el equipo sería derechamente borrado del fútbol chileno. Según el reglamento de la ANFP, en el artículo 10, el índice “Causales de desafiliación y otras sanciones” es lapidario.

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“La presentación de documentación adulterada a la Asociación, será sancionada con el descenso a la categoría inmediatamente inferior al final de la temporada. Asimismo, la presentación de documentación falsa a la Asociación será sancionada con la desafiliación”, dice el escrito.