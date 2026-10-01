Marcelo Díaz dio una conferencia de prensa para hablar de lo que será su retiro del fútbol. Ahí entregó una sorpresa, ya que avisó que no se irá de Universidad de Chile.

La temporada 2026 no comenzó de buena manera para Díaz, debido a diversos problemas físicos que le quitaron continuidad e importancia en el equipo estelar. Por esta razón, decidió comunicar que dejaría la actividad profesional al final de este año.

Marcelo Díaz sigue en U. de Chile

Curiosamente, en las últimas semanas Fernando Gago ha confiado nuevamente en Marcelo Díaz. Incluso ha disputado los últimos tres partidos de Universidad de Chile, muy distinto a lo que sucedía previo a las semanas recientes. Esto hizo pensar a muchos que Carepato podría reconsiderar su decisión.

¿Seguirá jugando Díaz? No, el volante no ha cambiado para nada su postura. De hecho, el bicampeón de América realizó una conferencia de prensa en el Estadio Nacional para anunciar su partido de despedida para el próximo 8 de diciembre.

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En el contexto la planificación de su duelo homenaje, Marcelo Díaz reveló casi sin querer una importante noticia para su futuro: seguirá trabajando en Universidad de Chile, pero ahora resta saber desde qué función lo hará.

“Creo que este año es el correcto, ya el año pasado tenía más o menos la decisión tomada, pero este año la tengo más fundamentada. Ya no tengo nada más que dar, ya no tengo nada más que hacer desde la cancha. Sí me prepare y estoy muy agradecido del club porque pretenden que el próximo año siga de forma…“, indicó Díaz, tomándose pausa antes de dejar todo en misterio.

Díaz debutó en 2005 en U. de Chile. Imagen: Photosport

“Lo vamos a dejar de sorpresa. Hoy en día la rodilla ya me llaman y los tendones me dicen basta. Hay que escuchar el cuerpo y hay que ser muy humilde para tomar esa decisión. Es la acertada y es la adecuada”, cerró Marcelo Díaz.

Carepato hace algún tiempo se tituló como entrenador en la INAF e incluso, en muchas ocasiones manifestó que le gustaría trabajar en medios de comunicación. Ahora habrá que esperar qué rol termina desempeñando al interior de Universidad de Chile.