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Mercado de fichajes

Goleador histórico de Segunda División cambia de equipo: Diego Cuéllar suma nuevo desafío

Según informó PrimeraBChile, el experimentado delantero ya tiene todo acordado para sumarse al conjunto capitalino y aportar su experiencia en la lucha por el ascenso.

Por Andrea Petersen

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El jugador cambia de equipo en el ascenso.
© JONNATHAN OYARZUN/PHOTOSPORTEl jugador cambia de equipo en el ascenso.

El mercado de fichajes continúa dejando movimientos en el fútbol chileno y uno de los más llamativos de las últimas horas lo protagonizó Santiago City. El cuadro capitalino logró cerrar la incorporación de un histórico de la categoría al asegurar el fichaje del experimentado delantero Diego Cuéllar.

Según informó PrimeraBChile, la llegada del atacante de 39 años ya está completamente acordada. “Estamos en condiciones de adelantarles que el conjunto capitalino sumó al delantero Diego Cuéllar, máximo goleador histórico de la Segunda División”, señaló el citado medio.

Tras una gran campaña en la primera rueda, Santiago City cerró en el tercer puesto de la Segunda División, a solo dos puntos del líder, Brujas de Salamanca (22). Con ese panorama, el cuadro capitalino buscará reforzarse para mantenerse en la lucha por el ascenso durante el segundo semestre.

La carrera de Diego Cuéllar

Máximo goleador histórico de la Segunda División, ha construido una destacada carrera en el ascenso chileno.

El delantero ha vestido las camisetas de Deportes Ovalle, Unión La Calera, San Luis, Deportes La Serena, Naval, Deportes Recoleta, Lautaro de Buin, San Antonio Unido y Provincial Ovalle, elenco desde el que da el salto a Santiago City.

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En síntesis:

  • Santiago City fichó al experimentado delantero de 39 años Diego Cuéllar.
  • Diego Cuéllar es el máximo goleador histórico de la Segunda División chilena.
  • El delantero llega a Santiago City tras su paso por Provincial Ovalle.
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