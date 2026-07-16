La liguilla del ascenso en Segunda División podría tener cambios en las próximas jornadas. Elenco capitalino está citado ante el Tribunal de la ANFP.

El fútbol chileno no tendrá acción en cancha este fin de semana, tras las suspensiones por frente de mal tiempo. Sin embargo, fuera de los pastos hay novedades para uno de los que lucha por el título.

Se trata de Santiago City, elenco de la Segunda División. Los ciudadanos se clasificaron recientemente a la liguilla del ascenso, pero podrían perder dicho sitial e ir a la temido liguilla del descenso en el torneo.

El club fue citado “ante el Tribunal de Disciplina de la ANFP tras una denuncia de la Unidad de Control Financiero por un presunto finiquito impago”. Según informa Primera B Chile, arriesgan perder tres puntos y su clasificación a luchar por el título.

El panorama del equipo en la tabla tras la denuncia

Santiago City podría perder tres puntos en la tabla de posiciones de Segunda División. Los incumplimientos financieros se sancionan de esa manera, según el artículo 70° del Reglamento de la ANFP.

Foto: Santiago City

En caso de que le quiten esas tres unidades, el elenco rosado arriesga el sueño de pelear por ir a Primera B y ser campeón. Eso, ya que iría a jugar el repechaje, cediendo su lugar a Trasandino.

El club tercera de la zona norte agarra el último cupo directo a la liguilla del ascenso. Por su parte, el cuarto juega el repechaje con el cuarto de la zona sur, donde el ganador pasa a jugar por el título y el perdedor va a la liguilla del descenso.

La suerte del elenco capitalino se decidirá el próximo martes 21 de julio. Ahí están citados vía telemática ante el Tribunal de Disciplina de la ANFP, donde un escritoriazo mete miedo nuevamente en nuestro fútbol.