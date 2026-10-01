El entrenador habló de su actualidad luego de perder la categoría con Deportes Iquique y Unión Española.

El fútbol chileno tiene muchos entrenadores esperando una oportunidad para regresar. Claro que el caso de Miguel Ramírez es distinto, él se quiso tomar una pausa.

Cheíto ha tenido una importante carrera como técnico, pasando por diversos clubes. Con buenas y malas, como cualquiera que use el buzo. Sin embargo, en el 2025 le tocó vivir el peor sufrimiento de esta actividad y dos veces.

El regreso de Miguel Ramírez

Miguel Ramírez comenzó el 2025 con Deportes Iquique, pero tras una serie de malos resultados, tuvo que salir del club. Asumió en Unión Española,pero tampoco le fue bien y no siguió. El problema fue que ambos clubes terminaron descendiendo.

Por todo lo anterior, Ramírez decidió poner freno de mano y estacionarse un rato para pensar bien qué camino seguirá. Por esta no quiso dirigir en este 2026, porque sabe que el siguiente paso es fundamental para enrielar su carrera.

ver también Miguel Ramírez cambia la cancha por la cocina y sorprende con su nuevo emprendimiento

“Sí, era necesario, yo sentía necesario esta pausa y que me permitió el poder librarme de esa carga que significa el fracasar, porque conviví mucho tiempo con el éxito, con los logros. Y esta fue la primera vez que tuve un año completo malo en lo deportivo. Entonces en este tiempo me he limpiado la cabeza y creo que me ha servido mucho”, indicó Ramírez en Minuto 90.

Cheíto Ramírez hizo positivas campañas en San Luis, fue campeón de la Primera B con Santiago Wanderers y clasificó a Copa Libertadores con Deportes Iquique. Por eso, quiere retomar esa senda y elegir con pinzas su siguiente equipo. Sabe que si lo hace mal, le será complejo meterse nuevamente en el ruedo.

Miguel Ramírez espera una nueva oportunidad para el 2027. Imagen: Photosport

“Sí, por supuesto. Yo creo que el próximo año, como te dije al principio, yo le tengo que apuntar bien al equipo, porque siento que si no me va bien nuevamente, no va a ser fácil volver a dirigir. Entonces por eso, el análisis de los planteles, el análisis del jugador, de los objetivos que están sobre la mesa, eso es fundamental para poder tener la claridad de cómo hacer el siguiente“, cerró.